/உள்ளூர் செய்திகள்/அரியலூர்/ரயிலில் அடிபட்டு ஒருவர் பலி
UPDATED : நவ 01, 2026 09:31 PM
ADDED : நவ 01, 2026 07:12 PM
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அரியலுார்: அரியலுார் அருகே, ரயிலில் அடிபட்டு, மணிவேல், 38, என்பவர் உயிரிழந்தார்.
அரியலுார் அருகே உள்ள வஞ்சத்தான் ஓடை பகுதியில் ரயில் தண்டவாளத்தின் அருகில் ரயிலில் ஒருவர் அடிபட்டு கிடப்பதாக, இன்று (நவ.,1) விருத்தாசலம் ரயில்வே போலீசுக்கு தகவல் கிடைத்தது. சம்பவ இடத்துக்கு சென்ற, விருத்தாசலம் ரயில்வே போலீசார் சடலத்தை மீட்டு விசாரித்ததில், இறந்து கிடந்தவர் பெரம்பலுார் மாவட்டம், அருணகிரிமங்கலம் கிராமத்தை சேர்ந்த மரம் வெட்டும் தொழிலாளியான மணிவேல், என்பது தெரியவந்தது. விருத்தாசலம் ரயில்வே போலீசார், வழக்கு பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.