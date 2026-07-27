/உள்ளூர் செய்திகள்/செங்கல்பட்டு/ பசு மாட்டை திருடியவர் கைது
UPDATED : ஜூலை 27, 2026 06:30 PM
ADDED : ஜூலை 27, 2026 06:21 PM
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சிங்கபெருமாள் கோவில்:வெங்கிடாபுரத்தில் பசு மாட்டை திருடிய நபர் கைது செய்யப்பட்டார்.
சிங்கபெருமாள் கோவில் அடுத்த வெங்கிடாபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் சரவணன், 43; கூலி தொழிலாளி.
இவர், தன் பசு மாட்டினை வெங்கிடாபுரம் பகுதியில் நேற்று முன்தினம் காலை மேய்ச்சலுக்காக கட்டி வைத்திருந்தார். பின் மதியம் வந்து பார்த்த போது, மாட்டினை மர்ம நபர்கள் திருடிச் சென்றது தெரிய வந்தது.
பாலுார் போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து, பசு மாட்டை திருடிய அதே பகுதியை சேர்ந்த ராஜ்குமார், 43, என்பவரை நேற்று கைது செய்தனர். மேலும், தலை மறை வாக உள்ள ஏழுமலை, 43, என்பவரை தேடி வருகின்றனர்.