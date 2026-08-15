செங்கங்பட்டு இனிதாக

UPDATED : ஆக 13, 2026 04:13 PM
ADDED : ஆக 13, 2026 04:10 PM
ஆன்மிகம் ராம பக்த ஆஞ்சநேயர் கோவில் ஆண்டாள் ரங்கமன்னர் சுவாமிகளுக்கு விசேஷ திருமஞ்சனம், சாற்றுமுறை தீர்த்தம், பிரசாத வினியோகம், காலை 8:00 மணி, நாச்சியார் திருமொழி பாராயணம், மாலை 6:00 மணி, லஷ்மி சகஸ்ர நாம அர்ச்சனை, மாலை 7:00 மணி. இடம்: பஜனை கோவில் தெரு, காட்டாங்கொளத்தூர்.
மூகாம்பிகை அம்மன் கோவில் ஆடிப்பூரம் பெருவிழா முன்னிட்டு சித்தி விநாயகர் கோவிலில் இருந்து சீர்வரிசை எடுத்து வருதல், காலை 9:00 மணி. சிறப்பு அபிஷேகம், அலங்காரம், மஹா தீபாராதனை, காலை 10:00 மணி. அன்னதானம், மதியம் 12 மணி, அம்மனுக்கு ஊஞ்சல் சேவை, மாலை 6:30 மணி. இடம்: சிங்காரத்தோட்டம், வண்டலூர்.
கல்யாண பசுபதீஸ்வரர் கோவில் பெரிய நாயகி அம்மனுக்கு அபிஷேகம், வளைகாப்பு, காலை 10:30 மணி. அபர்ணா குழுவினரின் இன்னிசை, மாலை 6:30 மணி. இடம்: அரசன்கழனி, ஒட்டியம்பாக்கம்.
பால சுப்ரமண்ய சுவாமி ஸத்சங்கம் ஆடிப்பூரத்தை முன்னிட்டு திருவிளக்கு பூஜை, மாலை 6:30 மணி முதல் இரவு 8:30 மணி வரை. இடம்: அருணகிரி நாதர் அரங்கம், குமரன்குன்றம், குரோம்பேட்டை.
பால விநாயகர் கோவில் ஆடி கிருத்திகை முன்னிட்டு சிறப்பு அபிஷேகம், அலங்காரம், ஆராதனை, பூஜை, வழிபாடு, காலை 7:00 மணி. சிறப்பு வழிபாடு, மாலை 5:00 மணி. இடம்: வேதாச்சல நகர், செங்கல்பட்டு.
நாகாத்தம்மன் கோவில் அம்மனுக்கு அபிஷேகம், வளையல் அலங்காரம், ஆராதனை, பூஜை, வழிபாடு, காலை 8:00 மணி. இடம்: ஜெயலட்சுமி நகர், கூடுவாஞ்சேரி.
ஜெய் ப்ரத்யங்கிரா கோவில் ஆடி ஐந்தாம் வெள்ளி மற்றும் ஆடிப்பூரம் முன்னிட்டு பொங்கல் விழா, காலை 8:00 மணி. இடம்: சிங்கபெருமாள் கோவில் ரயில்வே கேட், வெண்பாக்கம் மலையடிவாரம், வெங்கடாபுரம்.
பாடலாத்ரி நரசிம்ம பெருமாள் கோவில் அபிஷேகம், அலங்காரம், பூஜை, வழிபாடு, காலை 6:30 மணி முதல் மதியம் 11:45 வரை. மாலை 6:30 மணி முதல் 7:45 வரை. இடம்: சிங்கபெருமாள் கோவில்.
ஆட்சீஸ்வரர் கோவில் சிறப்பு ஆராதனை, பூஜை, காலை 6:10 மணி, நித்ய பூஜை, வழிபாடு, மாலை 5:00 மணி, பள்ளியறை பூஜை. இரவு 8:00 மணி. இடம்: அச்சிறுபாக்கம்.
மருந்தீஸ்வரர் கோவில் ஆடி கிருத்திகை சிறப்பு அபிஷேகம், ஆராதனை, பூஜை, காலை 6:00 மணி. நித்ய பூஜை, வழிபாடு, மாலை 5:15 மணி, பள்ளியறை பூஜை, இரவு 8:00 மணி. இடம்: திருக்கச்சூர்.
வேதகிரீஸ்வரர் கோவில் அபிஷேகம், அலங்காரம், ஆராதனை, பூஜை, வழிபாடு, காலை 6:30 மணி, மாலை 5:00 மணி. இடம்: திருக்கழுக்குன்றம்.
சின்ன முத்துமாரி அம்மன் கோவில் காலசந்தி பூஜை, காலை 9:00 மணி, சாயரட்சை பூஜை, மாலை 6:00 மணி. இடம்: ஜி.எஸ்.டி., சாலை, சின்னமேலமையூர், செங்கல்பட்டு.
வரதராஜ பெருமாள் கோவில் அபிஷேகம், ஆராதனை, அலங்காரம், பூஜை, வழிபாடு, காலை 8:00 மணி. இடம்: கடமலைப்புதூர், மதுராந்தகம்.
கிருஷ்ணர் கோவில் நித்ய பூஜை, காலை 8:30 மணி. இடம்: பெருமாள் கோவில் தெரு, பொத்தேரி.
ஆத்மநாத சுவாமி கோவில் நித்ய பூஜை, மாலை 6:00 மணி. இடம்: மோகல்வாடி, மதுராந்தகம்.
அகோர வீரபத்திர சுவாமி கோவில் ஆராதனை, பூஜை, காலை 8:30 மணி. இடம்: பெருமாள் கோவில் தெரு, பொத்தேரி.
சக்தி விநாயகர் கோவில் ஆராதனை, பூஜை, காலை 7:30 மணி. நித்ய பூஜை, மாலை 6:30 மணி. இடம்: கே.கே.நகர், கூடுவாஞ்சேரி.
எல்லையம்மன் கோவில் நித்ய பூஜை, காலை 6:15 மணி. இடம்: பெரும்பேர் கண்டிகை.
செல்வமுத்து குமாரசுவாமி கோவில் அபிஷேகம், ஆராதனை, பூஜை வழிபாடு, காலை 5:45 மணி, சிறப்பு பூஜை, மாலை 5 மணி. இடம்: என்.ஹெச் - 2, மறைமலை நகர்.
பசுபதீஸ்வரர் கோவில் சிறப்பு பூஜை, காலை 6:00 மணி. நித்ய பூஜை, மாலை 5:15 மணி. பள்ளியறை பூஜை, இரவு 8:00 மணி. இடம்: அச்சிறுபாக்கம்.
தாந்தோன்றீஸ்வரர் கோவில் சிறப்பு அபிஷேகம், அலங்காரம், பூஜை,- காலை 6:00 மணி. நித்ய பூஜை, மாலை 5:00 மணி முதல். இடம்: பெரும்பேர்கண்டிகை.
பாபா கோவில் சிறப்பு ஆரத்தி, காலை 7:00 மணி. சிறப்பு ஆராதனை, பூஜை, மாலை 5:00 மணி. இடம்: கேளம்பாக்கம்.
தியாகராஜ சுவாமி கோவில் சிறப்பு அலங்காரம், ஆராதனை, காலை 6:15 மணி, மாலை 6:15 மணி. இடம்: திருக்கச்சூர்.
யோக ஹயக்ரீவர் கோவில் சிறப்பு பூஜை, காலை 8:00 மணி. மாலை 6:15 மணி. இடம்: செட்டிபுண்ணியம், சிங்கப்பெருமாள் கோவில்.
ஓம் சக்தி விநாயகர் கோவில் நித்ய பூஜை, மாலை 7:00 மணி. சிறப்பு பூஜை, மாலை 6:00 மணி. இடம்: கிருஷ்ணாபுரம், கூடுவாஞ்சேரி.
இரணியம்மன் கோவில் நித்ய பூஜை, வழிபாடு, காலை 6:00 மணி முதல். இடம்: ஜி.எஸ்.டி., சாலை, வண்டலூர்.