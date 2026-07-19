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எம்.சி., ராஜா மாணவர் விடுதியில் விளையாட்டு மைதானம் திறப்பு

எம்.சி., ராஜா மாணவர் விடுதியில் விளையாட்டு மைதானம் திறப்பு

ADDED : ஜூலை 19, 2026 06:12 PM

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ADDED : ஜூலை 19, 2026 06:12 PM

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சென்னை: முதல்வர் விஜய் ஆய்வு மேற்கொண்டதைத் தொடர்ந்து, எம்.சி., ராஜா சமூக நீதி மாணவர் விடுதியில், கிடப்பில் போடப்பட்டிருந்த வாலிபால் விளையாட்டு மைதானம், நேற்று காலை முதல் பயன்பாட்டிற்கு திறக்கப்பட்டுள்ளது.

சைதாப்பேட்டையில் உள்ள எம்.சி., ராஜா சமூக நீதி மாணவர் விடுதியில், முதல்வர் விஜய், இம்மாதம் 17ல் திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.

அப்போது விடுதி மாணவர்கள், உணவின் தரம் குறைவு உட்பட பல புகார்களை முதல்வரிடம் பட்டியலிட்டனர். அவற்றின் மீது, விரைந்து நடவடிக்கை எடுப்பதாக முதல்வர் உறுதியளித்தார்.

அதன் எதிரொலியாக, நேற்று முன்தினம் முதல், விடுதி மாணவர்களுக்கு, பழைய பட்டியல்படியே இட்லி, தோசை, சப்பாத்தி உள்ளிட்ட உணவுகள், வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

அதேபோல், பகுதி நேரமாக வேலைக்கு சென்று, தாமதமாக விடுதிக்கு வரும் மாணவர்களுக்காக, இரவு 12:00 மணி வரை அனுமதிக்கும் வகையில், விதிமுறைகள் மாற்றப்பட்டுள்ளன. 

அதன் தொடர்ச்சியாக, மாணவர்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையான வாலிபால் விளையாட்டு மைதானம், நேற்று பயன்பாட்டிற்கு திறக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், விடுதி வளாகத்தை துாய்மைப்படுத்தும் வகையில், கொசு மருந்து தெளிக்கும் பணிகளும், நேற்று மேற்கொள்ளப்பட்டன.

முதல்வர் ஆய்வு மேற்கொண்ட இரண்டு நாட்களில், இத்தகைய மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருப்பது, விடுதி மாணவர்கள் இடையே வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.

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