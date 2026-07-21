/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/ ஷாலிமர் விரைவு ரயில் 13 மணி நேரம் தாமதம்
ADDED : ஜூலை 21, 2026 05:33 PM
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சென்னை: சென்னை சென்ட்ரல் – மேற்கு வங்க மாநிலம் ஷாலிமருக்கு, நேற்று மாலை 6:45 மணிக்கு புறப்பட வேண்டிய விரைவு ரயில், 13 மணி நேரம் 45 நிமிடங்கள் தாமதமாக, இன்று காலை 8:30 மணிக்கு புறப்படுகிறது.
நீண்ட துாரம் செல்லும் விரைவு ரயில்களில், இணை ரயில்கள் வருவது தாமதம் ஏற்படுவது வழக்கமாக இருக்கிறது. குறிப்பாக, மேற்கு வங்கம், அசாம் போன்ற மாநிலங்களுக்கு செல்லும் விரைவு ரயில்களின் இணை ரயில்கள் தாமதமாக வருவதால், பயணியர் பல மணி நேரம் காத்திருந்து, அவதியடைந்து வருகின்றனர்.
அந்த வரிசையில், சென்ட்ரல் – மேற்கு வங்க மாநிலம் ஷாலிமருக்கு, நேற்று மாலை 6:45 மணிக்கு புறப்பட வேண்டிய விரைவு ரயில், 13 மணி நேரம் 45 நிமிடங்கள் தாமதமாக இன்று காலை 8:30 மணிக்கு புறப்பட்டு செல்கிறது.