/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/ 5 அடுக்கு பாதுகாப்பு
ADDED : ஆக 13, 2026 10:04 PM
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சுதந்திர தின விழாவையொட்டி, புனித ஜார்ஜ் கோட்டை, மெரினா காமராஜர் சாலை மற்றும் சுற்றுப்புற பகுதிகளில், ஐந்து அடுக்கு போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது.
சென்னை விமான நிலையங்கள், ரயில் நிலையங்கள், வணிக வளாகங்கள், கடற்கரை பகுதிகள், பஸ் நிலையங்கள், வழிபாட்டுத் தலங்களிலும் கூடுதல் போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டு உள்ளனர்.
இன்றும், நாளையும், ட்ரோன்கள், ஆளில்லா விமானங்கள் பறக்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. தடையை மீறுவோர்மீது, சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.