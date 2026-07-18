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சென்னை: கிரைம் கார்னர்

சென்னை: கிரைம் கார்னர்

ADDED : ஜூலை 18, 2026 03:38 AM

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ADDED : ஜூலை 18, 2026 03:38 AM

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அடையாறு பகுதியைச் சேர்ந்த ஆனந்த் ஜெயராம் மூர்த்தி, 66, என்பவரது சொத்தை, போலி ஆணவங்கள் தயாரித்து அபகரிக்க முயன்ற துரைப்பாக்கத்தைச் சேர்ந்த சண்முகசுந்தரம், 55, கைதானார். ஜாமினில் வந்து தப்பியவர், 17 ஆண்டுகளுக்கு பின் நேற்று கைது செய்யப்பட்டு, சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.

நந்தம்பாக்கம், துளசிங்கபுரத்தில் பீஹார் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த மனோஜ்குமார் மண்டல், 36, என்பவரை கைது செய்த போலீசார், 5 கிலோ கஞ்சா சாக்லேட் மற்றும் 1 கிலோ கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்தனர்.

பெரவள்ளூரில் வசிக்கும் பால் ஆனந்த்ராஜ், 34, என்பவரது பைக்கை திருடிய, திரு.வி.க., நகர், கோபாலபுரத்தைச் சேர்ந்த சக்திவேல், 19, என்பவரை, போலீசார் நேற்று கைது செய்தனர்.

பூங்கா நகர், என்.எஸ்.சி., போஸ் சாலை தலைமை தபால் அலுவலக ஊழியர் தீபமாலாவின், 45, 'ஹோண்டா ஆக்டிவா' ஸ்கூட்டரை திருடிய விக்ரம், 38, என்பவரை, நேற்று முன்தினம் போலீசார் கைது செய்தனர்.

மதுரவாயல், கங்கையம்மன் நகரில், கணவரை பிரிந்த 36 வயது பெண், சத்யராஜ், 39, என்பவருடன் தங்கினார். அவர்கள் இடையே ஏற்பட்ட தகராறில், பெண்ணையும், அவரது இரு மகள்களையும் தாக்கிய சத்யராஜை, போலீசார் நேற்று கைது செய்தனர்.

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