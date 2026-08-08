﻿ கிரைம் கார்னர் - 1 : சென்னை

ADDED : ஆக 08, 2026 12:59 AM
வங்கி ஊழியர் சடலமாக மீட்பு
கோட்டூர்புரம்: கே.கே.நகர் ரிசர்வ் வங்கி குடியிருப்பைச் சேர்ந்த மோகன்குமார், 30, பிராட்வேயில் உள்ள ரிசர்வ் வங்கியின் சென்னை கிளையில் பணியாற்றி வந்தார்.
வங்கி மற்றும் நண்பர்களிடம் 60 லட்சம் ரூபாய் கடன் பெற்று, 'ஆன்லைன்' வர்த்தகத்தில் முதலீடு செய்ததில் இழப்பு ஏற்பட்டதால், கடந்த 6ல், கோட்டூர்புரம் அடையாற்று பாலத்தில் இருந்து ஆற்றில் குதித்தார்.தீயணைப்பு நிலைய வீரர்கள், இரு நாட்களாக அவரை தேடி வந்த நிலையில், நேற்று மதியம் அவரது உடல் மீட்கப்பட்டது.
வாலிபரை குத்தி கொல்ல முயற்சி
வண்ணாரப்பேட்டை: பழைய வண்ணாரப்பேட்டை தெலுங்கு செட்டி தெருவைச் சேர்ந்தவர் சதீஷ், 22. நேற்று முன்தினம் இரவு வீட்டருகே நடந்து சென்றபோது, மூவர் கும்பல் கத்தியால் தாக்கியதில் படுகாயமடைந்தார். வண்ணாரப்பேட்டை போலீசாரின் விசாரணையில், சதீஷின் தம்பிக்கும், அதே பகுதி சக்திவேல், 20, தினேஷ், 23, யுவனேஷ், 19, ஆகியோருக்கும் முன்விரோதம் இருந்ததும், போலீசார் மூவரையும் நேற்று கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.
லாரி சேதம்: வாலிபர் கைது
புழல்: காவாங்கரை, கண்ணப்பசாமி நகர் மெட்ரோ ரயில் பணித்தளத்தில், கடந்த 5ல் நிறுத்தப்பட்டிருந்த இரு லாரிகளின் கண்ணாடிகளை, போதையில் இருந்த பிரவீன், 27, என்பவர் அடித்து உடைத்தார். விசாரித்த புழல் போலீசார், பிரவீனை நேற்று முன்தினம் இரவு கைது செய்தனர்.