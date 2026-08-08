﻿ கிரைம் கார்னர்: சென்னை

ADDED : ஆக 08, 2026 01:04 AM
ரூ.30 லட்சம் தலைமுடி திருடியவர் கைது
குன்றத்துார்: குன்றத்துார் அருகே காட்டரம்பாக்கத்தில் உள்ள 'டிபெரண்ட் ஹேர்' என்ற தொழிற்சாலை இயங்குகிறது. இங்கு, தலைமுடிகளை கொண்டு 'விக்' தயாரித்து முடி மாற்று சிகிச்சை மையங்கள் மற்றும் வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்பப்படுகிறது. கடந்த 2ல் இந்த ஆலையில் புகுந்து 30 லட்சம் ரூபாய் மதிப்புடைய 70 கிலோ தலைமுடி 'விக்' திருடுபோனது. சோமங்கலம் போலீசார் விசாரித்து, செங்குன்றம் பகுதியைச் சேர்ந்த வெங்கடேசன், 46, என்பவரை நேற்று கைது செய்தனர்; மூவரை தேடி வருகின்றனர்.
போதை ஊசியால் வாலிபர் இறப்பு?
வண்ணாரப்பேட்டை: பழைய வண்ணாரப்பேட்டை மாடல் லைன் வாரிய குடியிருப்பைச் சேர்ந்தவர், ஆகாஷ், 24. போதைக்கு அடிமையான இவர், நேற்று முன்தினம் நள்ளிரவு வீட்டில் மயங்கி கிடந்தார். குடும்பத்தினர் அவரை மீட்டு ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தபோது அவர் ஏற்கனவே இறந்தது தெரிந்தது. உடலில் போதை ஊசி செலுத்தும் பழக்கமுள்ள ஆகாஷ், அதனால் ஏற்பட்ட பாதிப்பால் உயிரிழந்தாரா என, போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
காரில் ஓட்டுநர் மர்ம மரணம்
பள்ளிக்கரணை: பள்ளிக்கரணை, துலுக்கானத்தம்மன் கோவில் தெருவில், ஏரிக்கரையோரம் நிறுத்தப்பட்டிருந்த காரில், அதன் ஓட்டுநர் மர்மமான முறையில் இறந்து கிடந்தார். நேற்று முன்தினம் இரவு, போலீசார் சடலத்தை மீட்டனர்; இறந்தவர் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் திருக்கோவிலுாரைச் சேர்ந்த கார்த்திகேயன், 43, என்பது தெரிந்தது. மேற்கொண்டு விசாரித்து வருகின்றனர்.
தொழிலதிபரை வெட்டிய 4 பேர் கைது
ஆவடி: ஆவடி அடுத்த, மோரை அண்ணா நகரைச் சேர்ந்த, தொழிலதிபர் பிரேம்குமார், 40, பாலவேடு அருகே நேற்று முன்தினம் நின்றிருந்தார். அதே பகுதி சாலமன், 25, அவரது கூட்டாளிகள் சேர்ந்து பிரேம்குமாரை கத்தியால் வெட்டினர். அவர் தனியார் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். முத்தாபுதுப்பேட்டை போலீசார் விசாரித்து, சாலமன், 25, பிரசாத், 31, அப்பு, 33, ஆனந்தபாபு, 29, ஆகியோரை, நேற்று கைது செய்தனர். பிரேம்குமாரின் இரு சகோதரர்களிடம், சாலமன் கடந்த வாரம் வம்பிழுத்தார். அதை தட்டிக்கேட்டதால், இச்சம்பவம் நடந்துள்ளது.