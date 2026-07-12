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'இன்ஜினியரிங் படிப்பில் சேர மாநில பாடதிட்டமே சிறந்தது'

'இன்ஜினியரிங் படிப்பில் சேர மாநில பாடதிட்டமே சிறந்தது'

UPDATED : ஜூலை 11, 2026 09:09 PM

ADDED : ஜூலை 11, 2026 07:51 PM

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UPDATED : ஜூலை 11, 2026 09:09 PM ADDED : ஜூலை 11, 2026 07:51 PM

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நிகழ்ச்சியில், கல்வி ஆலோசகர் ஜெயபிரகாஷ் காந்தி பேசியதாவது:

இந்தாண்டு, இன்ஜினியரிங் கவுன்சிலிங்கிற்கான, 'கட் ஆப்'பில், 2 மதிப்பெண்கள் குறையும். ஐ.ஐ.டி., - என்.ஐ.டி., போன்ற தேசிய கல்வி நிறுவனங்களில், தொழில்நுட்ப படிப்புகளை தேர்வு செய்ய நினைக்கும் மாணவர்கள், சி.பி.எஸ்.இ., பாடத்திட்டத்தில், பிளஸ் 1, பிளஸ் 2 படிப்பதில் தவறில்லை.

அண்ணா பல்கலை உறுப்பு கல்லுாரிகளில், பி.இ., - பி.டெக்., பயில விரும்புவோர், மாநில பாடத்திட்டத்தில் படிப்பதுதான் சிறந்தது. அவர்களின் மதிப்பெண்ணுக்குதான் அதிக கட்-ஆப் கிடைக்கும்.

கவுன்சிலிங்கில் பங்கேற்கும் முன், தாங்கள் விரும்பும் கல்லுாரிகள், அவற்றின் குறியீட்டு எண்கள், ஊர், அவற்றின் தரவரிசை, படிப்புகள் உள்ளிட்டவற்றை தனியே, விருப்பப்படி வரிசைப்படுத்தி எழுதி வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அவற்றை, 'சாய்ஸ் பில்லிங்'கின்போது குறிப்பிட வேண்டும்.

காரணம், ஒரே பெயரில் பல கல்லுாரிகள் இருக்கும். கடைசி நேரத்தில், தவறான கல்லுாரியை தேர்வு செய்ய நேரிடும். அதைத் தவிர்க்கத்தான் இந்த முறை.

அடுத்து, நல்ல கல்லுாரியில் எந்த படிப்பை முடித்தாலும், அதற்கேற்ற பலன் கிடைக்கும். சரியான உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் இல்லாத கல்லுாரிகளில், முதன்மை பிரிவுகளில் சேர்ந்தால்கூட பலன் இருக்காது.

கல்லுாரியை தேர்வு செய்தபின், அங்கு சென்று அனைத்து விபரங்களையம் விசாரித்து, கடைசி நாளில் சான்றிதழ்களை தந்து, கட்டணம் செலுத்த வேண்டும். யாரிடமும், கவுன்சிலிங்கிற்கு பதிவு செய்த மொபைல் போன் எண்ணை வழங்க வேண்டாம்.

அசல் சான்றிதழ்களை கல்லுாரியில் ஒப்படைக்கும் முன், சான்றளிக்கப்பட்ட நகல்களை கைவசம் வைத்திருந்தால்தான், வங்கிக்கடன் உள்ளிட்டவற்றுக்கு விண்ணப்பிக்க முடியும்.

இ - வாகனம், ரோபோட்டிக் உள்ளிட்ட பல துறைகளுக்கு ஒருங்கிணைந்த இன்ஜினியரிங் படிப்புடன் புதிய தொழில்நுட்ப அறிவும் தேவை. அதனால், 'பிளக்ஸிபில் கோர்ஸ்' வசதி உள்ள கல்லுாரிகளை தேர்வு செய்வது நல்லது. அனைத்து செயல்முறைகளையும் நேரடியாக சென்று விசாரிப்பதுதான் சிறந்தது. 'யூ டியூபர்'களின் ஆலோசனைகளை மட்டும் கேட்க வேண்டாம். அவர்களில் பலர் மோசடிக்காரர்கள்தான்.

இவ்வாறு அவர் பேசினார்.

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