/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/ மக்கள் தலையில் பேரிடி!
ADDED : ஆக 13, 2026 09:01 PM
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‘மக்கள் தலையில் பேரிடி’
சொத்து வரி 5 அல்லது 10 சதவீதம்தான் உயர்த்த வேண்டும். சென்னை மக்கள் தலையில் பேரிடி விழுந்ததுபோல், சில இடங்களில், 100 சதவீதமும்; சில இடங்களில், 300 சதவீதம் வரை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. பல்வேறு துறைகளில் கவனம் செலுத்த வேண்டிய முதல்வர், இந்த துறையையும் தன் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருப்பதுதான் சிக்கலுக்கு காரணம். இதற்கென தனி அமைச்சரை நியமிக்க வேண்டும்.
சொத்து வரி உயர்வு தொடர்பாக மாநகராட்சி கூட்டத்தில் விவாதித்திக்காமல், எந்த ஆலோசனையுமின்றி, சர்வாதிகாரமாக அறிவித்திருப்பதை ஏற்க முடியாது. மின் கட்டண உயர்வு, சொத்து வரி உயர்வு என மக்கள் மீது சுமைகளை கூட்டுவது மோசமான நடைமுறை. சொத்து வரி உயர்வை குறைக்க வேண்டும்.
– மா.சுப்பிரமணியன்.
முன்னாள் அமைச்சர், தி.மு.க.,