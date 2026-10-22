வளர்சிதை மாற்றம் சிகிச்சைக்கு எம்.ஜி.எம்.,மில் கிளினிக் திறப்பு
வளர்சிதை மாற்றம் சிகிச்சைக்கு எம்.ஜி.எம்.,மில் கிளினிக் திறப்பு
UPDATED : அக் 15, 2026 05:41 PM
ADDED : அக் 15, 2026 05:36 PM
சென்னை: எம்.ஜி.எம்., ஹெல்த்கேர் மலர் அடையாறு மருத்துவமனையில், உடல் பருமன் மற்றும் வளர்சிதை மாற்றம் சிகிச்சைக்கான கிளினிக்கை, மதுரவாயல் த.வெ.க., – எம்.எல்.ஏ., ரேவந்த் சரண் தொடங்கி வைத்தார்.
இதுகுறித்து, மருத்துவமனையின் மருத்துவ கண்காணிப்பாளர் கல்பனா தாய் கூறியதாவது:
உடல் பருமன், சர்க்கரை நோய், பி.சி.ஓ.எஸ்., கொழுப்பு குறைபாடுகள், இதய நாள நோய் அபாயங்கள், துாக்கத்தில் மூச்சுத்திணறல், கொழுப்பு கல்லீரல் நோய், உடல் எடை தொடர்பான மூட்டு பிரச்னைகளுக்கு, ‘வளர்சிதை மாற்ற கிளினிக்கில்’ சிகிச்சை அளிக்கப்படும்.
உடல் எடையை குறைப்பது மட்டுமின்றி, நீடித்து நிலைக்கும் பலன்களுக்கும், நீண்டகால வளர்சிதை மாற்ற ஆரோக்கியத்திற்கு, முன்னுரிமை அளிக்கப்படும்.
ஆரம்ப கட்ட நீரிழிவு நோய், பாலிசிஸ்டிக் ஓவரி சிண்ட்ரோம், அதிக கொலஸ்ட்ரால், ட்ரைகிளிசரைடு அளவுகள் போன்ற கொழுப்பு குறைபாடுகளுக்கும், இச்சிகிச்சையில் தீர்வு அளிக்கப்படும்.
அத்துடன், மூச்சுத்திணறல், கொழுப்பு கல்லீரல் நோய்க்கான ஒருங்கிணைந்த சிகிச்சையும் வழங்கப்படும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.