/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/'சரோஜா தேவி' பெயரில் விருது வழங்கும் விழா
ADDED : ஜூலை 13, 2026 02:09 AM
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எஸ்.ஜி., ஸ்ரீதரன் யூ - டியூப் சேனல் மற்றும் விண்டேஜ் ஹெரிடேஜ் இணைந்து, மறைந்த நடிகை சரோஜா தேவியின் முதலாண்டு நினைவு தினத்தையொட்டி, கலைஞர்களுக்கு விருது வழங்கும் விழாவை நடத்தின.
இதில், 'அபிநய சரஸ்வதி சரோஜா தேவி -- 2026' விருதை நடிகை ராஜஸ்ரீக்கு, ஜவுளி வர்த்தகர் நல்லி குப்புசாமி வழங்கினார். உடன், இடமிருந்து: எஸ்.ஜி., யூ - டியூப் சேனல் ஸ்ரீதரன், 'ஏ.எம்.ராஜா- அண்டு ஜிக்கி' விருது பெற்ற மெல்போர்ன் சுஷில்குமார் நாயுடு, நடிகையர் சச்சு மற்றும் அம்பிகா. இடம்: பி.எஸ்., உயர்நிலைப்பள்ளி, மயிலாப்பூர்.