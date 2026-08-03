/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/ கல்வி உதவித்தொகை, நுால்கள் வெளியீட்டு விழா
ADDED : ஆக 03, 2026 02:37 AM
அ நிறம் | அளவு
'பேனாக்கள் பேரவை' சார்பில், அரசு பொதுத்தேர்வில் அதிக மதிப்பெண் எடுத்த மாணவர்களுக்கு 30,000 ரூபாய் கல்வி உதவித்தொகை வழங்கும் விழா மற்றும் 'இளம்பூரணனார், கர்மாவும் வாழ்வியல் அனுபவங்களும்' ஆகிய நுால்கள் வெளியீட்டு விழா, கோட்டூர்புரம் தமிழ் மெய்நிகர் பல்கலையில் நடந்தது.
இதில், இடமிருந்து: நிற்பவர்கள் - எழுத்தாளர் பூவேந்தன், மூத்த பத்திரிகையாளர் நுாருல்லா, எழுத்தாளர்கள் ராஜகுமார், இந்து நடராஜன், சம்பத், பேனாக்கள் பேரவை நிறுவனர் மோகன்தாஸ், எழுத்தாளர்கள் மடிப்பாக்கம் வெங்கட், ராணி மைந்தன், தயாளன். அமர்ந்திருப்போர்: 'சாய் சங்கரா மேட்ரிமோனியல்' நிறுவனர் பஞ்சாபிகேசன், 'மக்கள் குரல்' ராம்ஜி, 'அமுதசுரபி' ஆசிரியர் திருப்பூர் கிருஷ்ணன், எழுத்தாளர் காலச்சக்கரம் நரசிம்மா, பொறியாளர் மதிவாணன், நுால்களின் ஆசிரியர் அகிலா ஜூவாலா.