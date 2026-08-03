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﻿ கிரைம் கார்னர்:சென்னை

﻿ கிரைம் கார்னர்:சென்னை

ADDED : ஆக 03, 2026 02:31 AM

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ADDED : ஆக 03, 2026 02:31 AM

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மாரடைப்பால் எஸ்.ஐ., உயிரிழப்பு

வேளச்சேரி: பரங்கிமலை, பட்ரோடு பகுதியைச் சேர்ந்தவர் சீனிவாசன், 53. கடந்த 1993ல் போலீஸ்காரராக சேர்ந்த இவர், வேளச்சேரி காவல் நிலையத்தில் உதவி ஆய்வாளராக பணிபுரிந்தார். இவருக்கு, மனைவி, இரண்டு பெண் பிள்ளைகள் உள்ளனர்.

வீட்டில் இருந்த இவருக்கு, நேற்று முன்தினம் திடீரென உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டது. பரங்கிமலையில் உள்ள ஒரு தனியார் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்ட நிலையில், நேற்று அதிகாலை மாரடைப்பு ஏற்பட்டு உயிரிழந்தார்.

ரயிலில் அடிபட்டு மூவர் பலி

ஆவடி: ஆவடி காமராஜர் நகரைச் சேர்ந்தவர் ராஜேந்திரன், 66. இவர், நேற்று காலை, அண்ணனுார் ரயில் நிலையம் அருகே தண்டவாளத்தை கடக்க முயன்ற போது, விரைவு ரயிலில் அடிபட்டு உயிரிழந்தார். அதேபோல், கூடுவாஞ்சேரி - வண்டலுார் இடையே, நேற்று காலை 65 வயது மதிக்கத்தக்க மூதாட்டி, ரயிலில் அடிபட்டு கிடந்தார். போலீசார் மூதாட்டியை மீட்டு, தாம்பரம் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். அங்கு, சிகிச்சை பலனின்றி மூதாட்டி உயிரிழந்தார். தாம்பரம் ரயில்வே போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

* எண்ணுார், சத்தியவாணி முத்து நகரைச் சேர்ந்தவர் கண்ணன், 34. நேற்று மதியம், தன் தந்தையை ரயிலில் ஏற்றி விட எண்ணுார் ரயில் நிலையம் சென்றுள்ளார். திரும்பிய போது, தண்டவாளத்தை கடந்துள்ளார். அப்போது, அவ்வழியே சென்ற விரைவு ரயிலில் அடிபட்டு பலியானார்.

பயணி தவறவிட்ட நகை ஒப்படைப்பு

சென்னை: புதுவண்ணாரப்பேட்டை மெட்ரோ ரயில் நிலையத்தின் ஊழியர் வீரமணி, 29. இவர், பயணி ஒருவர் தவறவிட்ட 3.50 சவரன் செயினை மீட்டு, அவரிடம் ஒப்படைத்தார். வீரமணியின் நேர்மையான செயலை, மெட்ரோ ரயில்வே அதிகாரிகள் பாராட்டினர்.

மொபைல் போன் பறித்த இருவர் கைது

எம்.கே.பி., நகர்: சேலம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த பாஸ்கர், 65, சகோதரர் வீட்டு துக்க நிகழ்வில் பங்கேற்க முன்தினம் மாலை வந்தார். வியாசர்பாடி, எம்.கே.பி., நகரில் நடந்து சென்ற அவரை வழிமறித்து மொபைல் போனை பறித்து இருவர் தப்பினர். எம்.கே.பி., நகர் போலீசார் விசாரித்து, அதே பகுதியைச் சேர்ந்த விமல், 21, மற்றும் 17 வயது சிறுவன் என இருவரை கைது செய்தனர்.

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