/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/மழைநீர் வடிகாலில் கழிவுநீர் கொட்டி அட்டூழியம்
UPDATED : அக் 29, 2026 12:02 AM
ADDED : அக் 29, 2026 12:02 AM
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மழைநீர் வடிகாலில் கழிவுநீர் கொட்டி அட்டூழியம்
பருவமழை பாதிப்புகளை குறைக்கும் விதமாக, முன்னெச்சரிக்கை பணிகளை முடுக்கிவிட்டுள்ள சென்னை மாநகராட்சியே, பாதாள சாக்கடையில் எடுக்கப்படும் கழிவுகளை லாரிகள் மூலம் அகற்றி, மழைநீர் வடிகாலில் கொட்டி வருகிறது. வெளியூர்களில் வந்துள்ள ஊழியர்கள், கழிவுகளை எங்கு கொட்டுவது என தெரியாமல் இவ்வாறு செய்து வருதால், கனமழை பெய்தால் வெள்ள பாதிப்பு ஏற்பட்டு மக்கள் அவதிப்படுவர். இடம்: ஜி.பி.சாலை, ராயப்பேட்டை, சென்னை.