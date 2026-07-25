/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/ ஸ்போர்ட்ஸ் கார்னர்
ADDED : ஜூலை 25, 2026 02:41 AM
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சென்னை காமராஜர் சாலையில் உள்ள அண்ணா நீச்சல் குள வளாகத்தில், மாநில டிரையத்லான் சாம்பியன்ஷிப் போட்டி, இன்று தொடங்க உள்ளது. ஒவ்வொரு பிரிவிலும் முதல் மூன்று இடங்களை பிடிக்கும் வீரர் - வீராங்கனையர், ஆக., மாதம் புனேவில் நடக்கும் தேசிய டிரையத்லான் போட்டிக்கு தகுதி பெறுவர்.
பள்ளிகளுக்கு இடையே சாய்ராம் கோப்பைக்கான மாநில விளையாட்டு போட்டிகள், மேற்கு தாம்பரத்தில் உள்ள கல்லுாரி வளாகத்தில் தொடங்கியது. அதேபோல், ராமச் சந்திரா பப்ளிக் பள்ளி சார்பில், சி.பி.எஸ்.இ., பள்ளிகளுக்கு இடையிலான 'கிளஸ்டர்' பேட்மின்டன் போட்டி, கொட்டிவாக்கத்தில் உள்ள பள்ளி வளாகத்தில் தொடங்கியது.