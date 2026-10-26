/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/ஸ்போர்ட்ஸ் கார்னர் –
UPDATED : அக் 16, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 15, 2026 04:06 PM
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வாலிபால்: எம்.ஓ.பி., அணி சாம்பியன்
* சென்னை பல்கலையின் ‘ஏ’ மண்டல மகளிர் வாலிபால் போட்டி, மயிலாப்பூர், ராணி மேரி கல்லுாரியில் நேற்று முன்தினம் நடந்தது. இதன் இறுதி போட்டியில், எம்.ஓ.பி.வைஷ்ணவா கல்லுாரி அணி, 25 – 16, 25 – 16 என்ற நேர் செட் கணக்கில் ராணிமேரி கல்லுாரி அணியை வீழ்த்தி, சாம்பியன் கோப்பையை வென்றது.
காஞ்சிபுரம் பச்சையப்பன் கல்லுாரி அணி மூன்றாம் இடத்தையும், ஜேபாஸ் மகளிர் கல்லுாரி அணி நான்காம் இடத்தையும் பிடித்தன.