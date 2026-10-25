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/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/இன்று இனிதாக (25.10.2026)

இன்று இனிதாக (25.10.2026)

இன்று இனிதாக (25.10.2026)

ADDED : அக் 25, 2026 02:29 PM

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ADDED : அக் 25, 2026 02:29 PM

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ஆன்மிகம்

ஜெகதீஷ்வரர் கோவில்

நமச்சிவாய உழவாரப் படையின் 291வது உழவாரப்பணி, காலை 8:00 மணி முதல். இடம்: அம்பத்துார் சிட்கோ, பட்டரவாக்கம்.

ஆதிபுரீஸ்வரர் கோவில்

அன்னாபிஷேக தரிசனம்,- மாலை 5:00 மணி. இடம்: பள்ளிக்கரணை

கல்யாண பசுபதீஸ்வரர் கோவில்

அவுடத சித்தர் மலை, கிரிவலம் புறப்பாடு,- மாலை 5:00 மணி. இடம்: அரசன்கழனி, ஒட்டியம்பாக்கம்.

அபயம்

நாமசங்கீர்த்தனம், மதுரகீதம்- பாலா சிவகுமார்,- மாலை 5:00 மணி. இடம்: யோகி ராம்சுரத்குமார் பஜனை மந்திரம், கபாலி நகர், கூடுவாஞ்சேரி.

மனோண்மணீஸ்வரர் கோவில்

அன்னாபிஷேகம்,- மாலை 5:30 மணி. இடம்: பள்ளிக்கரணை.

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