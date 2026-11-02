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இன்று இனிதாக: சென்னை

இன்று இனிதாக: சென்னை

ADDED : நவ 02, 2026 12:48 AM

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ADDED : நவ 02, 2026 12:48 AM

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– ஆன்மிகம் –

* திருநீலகண்டேஸ்வரர் கோவில்

சக்தி நாயனார் குருபூஜை –- மாலை 6:00 மணி. இடம்: கீழ்க்கட்டளை.

* ஆதிபுரீஸ்வரர் கோவில்

சக்தி நாயனார் குருபூஜை -– இரவு 7:00 மணி. பள்ளியறை பூஜை -– இரவு 8:00 மணி. இடம்: பள்ளிக்கரணை.

* திருவேட்டீஸ்வரர் கோவில்

சக்தி நாயனார் குருபூஜை - – மாலை 6:30 மணி. இடம்: திருவல்லிக்கேணி.

* பஞ்சமி வாராகி கோவில்

அஷ்டமி அபிஷேகம் –- காலை 7:00 மணி. இடம்: எஸ்.எஸ்.மகால், பள்ளிக்கரணை.

* தண்டீஸ்வரர் கோவில்

சோமவார பூஜை –- மாலை 6:00 மணி. இடம்: வேளச்சேரி.

* கருமாரியம்மன் கோவில்



ராகு கால பூஜை -– காலை 7:30 மணி. இடம்: புதுநகர் 3வது தெரு, ஜல்லடியன்பேட்டை.



– பொது –



வீட்டு பொருட்கள் கண்காட்சி



* ‘வசந்த் அண்டு கோ’வின் வீட்டுப் பொருட்கள் கண்காட்சி- – காலை 9:00 மணி முதல். இடம்: சென்னை வர்த்தக மையம், நந்தம்பாக்கம்.



‘ஏழிசை வேந்தர்’ நினைவு நாள்

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