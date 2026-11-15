நாளை இனிதாக: சென்னை

ADDED : நவ 14, 2026 04:50 PM
* கல்யாண பசுபதீஸ்வரர் கோவில்
பிரதிஷ்டா தினம். ஹோமம், பூஜைகள் –- காலை 7:00 மணி. கும்பாபிஷேகம் -– காலை 10:00 மணி. இடம்: அரசன்கழனி.
நந்தீஸ்வரர் கோவில்
பன்னிரு திருமுறை மன்றத்தின் திருவாசகம் முற்றோதல் –- காலை 7:00 மணி. இடம்: ஆதம்பாக்கம்.
சிவசுப்ரமணிய சுவாமி கோவில்
சிறப்பு அபிஷேகம் -– காலை 6:00 மணி. சூரசம்ஹாரம் -– மாலை 6:00 மணி. இடம்: கிழக்கு கடற்கரை சாலை, நீலாங்கரை.
* காமாட்சி அம்மன் கோவில்.
மெய்ப்பொருள் நாயனார் குழுவின் உழவாரப்பணி - – காலை - 6:00 மணி முதல். இடம்: மாங்காடு.
ஆதிபுரீஸ்வரர் கோவில்
ஹோமம், மூலவர் அபிஷேகம் –- காலை 8:15 மணி. சூரசம்ஹாரம் - –ே மாலை 6:15 மணி. இடம்: பள்ளிக்கரணை.
பஞ்சமுக ஆஞ்சநேயர் கோவில்
வள்ளி தேவசேனா சண்முகருக்கு சத்ரு சம்ஹார திரிசதியை அர்ச்சனை -– காலை 9:00 மணி, மாலை 6:00 மணி. இடம்: பழனியப்பா நகர், கவுரிவாக்கம்.
ஓம் கந்தாஸ்ரமம்
சுவாமிநாத சுவாமிக்கு அபிஷேகம்- – காலை 10:30 மணி. -சந்தனகாப்பு அலங்காரம் –- மாலை 5:00 மணி. இடம்: மகாலட்சுமி நகர், சேலையூர்.
* கூட்டு தியானம்: காலை 10:00 மணி, மாலை 6:30 மணி- -– இடம்: ஸ்ரீ அரபிந்தோ சொசைட்டி, அசோக்நகர்.--------------------------------------------------------------------------------------