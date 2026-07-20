கோவிலம்பாக்கம் மின் தடை

UPDATED : ஜூலை 20, 2026 07:31 PM
ADDED : ஜூலை 20, 2026 07:01 PM
ஜூலை 22: காலை 9:00 மணி முதல் மதியம் 2:00 வரை
கோவிலம்பாக்கம்: வடக்குப்பட்டு ஓம் சக்தி நகர், வடக்குப்பட்டு பிரதான சாலை, திருவேங்கடம் நகர், திருவள்ளூர் தெரு, செல்வகணபதி நகர், சத்யா நகர்.
ராமாபுரம்: ராயலா நகர், காந்தி நகர், நேரு நகர், குமரன் நகர், ஜெயபாலாஜி நகர், வள்ளுவர் சாலை, ஜி.ஆர்., நகர், மாரியம்மன் கோவில் தெரு
முகலிவாக்கம்: சுரேஷ் நகர், உதயா நகர், குருசாமி நகர், சந்தோஷ் நகர், அவலன்சேரி, லக்ஷ்மி நகர், ஒத்தவாடை தெரு தட்டான்குளம்.
அடையாறு: காந்தி நகர் 1வது முதல் 3வது பிரதான சாலை வரை
பல்லாவரம்: மல்லிகா நகர், ஹரியன் தெரு, பாரத் நகர், மாரியம்மன் கோவில் தெரு, பொன்னியம்மன் கோவில் தெரு, சரோஜினி தெரு, ஆபீஸர் லேன், வெட்டரன் லேன்
கீழ்க்கட்டளை: ஈஸ்வரி நகர், நியூ காலனி, வேம்புலி அம்மன் கோவில் தெரு, சித்ரா டவுன்ஷிப், லத்தீப் காலனி, காமராஜர் நகர்
ஆலந்துார்: எம்.கே.என். சாலை, ஆசர்கானா, ரயில்வே ஸ்டேஷன் சாலை, ஜி.எஸ்.டி. சாலை, மதுரை தெரு, கருணீகர் தெரு, ஏரிக்கரை, ஆதம்பாக்கம் பகுதி, அபார்ட்மெண்ட் பகுதிகள், திருவள்ளுவர் பிரதான சாலை, வேளச்சேரி சாலை, என்.ஜி.ஓ., காலனி, எஸ்.பி.ஐ., காலனி, ரேஸ் கோர்ஸ் பகுதி, அம்பேத்கர் நகர், மடுவங்கரை
பெரும்பாக்கம்: டி.எச்.எஸ்.சி.பி., பிளாக் எண்: 8 முதல் 86 வரை மற்றும் 152 முதல் 158 வரை, கிருஷ்ணா நகர், கோகுல் நகர், சவுமியா நகர், பெரும்பாக்கம் பிரதான சாலை, மாம்பாக்கம் பிரதான சாலை, பாரதியார் தெரு, அரசு மருத்துவமனை
மாங்காடு: ஜனனி நகர், சிதம்பரம் நகர், மலையம்பாக்கம், ரகுநாதபுரம், முத்துசாமி நகர், வீரா ஆஞ்சநேயர் கோவில் தெரு, மல்லிகா தியேட்டர், குன்றத்துார் பிரதான சாலை.
ஆவடி: சி.டி.எச் சாலை, போலீஸ் கன்வன்ஷன் ஹால் முதல் ஹோட்டல் ஏ மற்றும் பி வரை, சரஸ்வதி நகர், தென்றல் நகர். மேற்கண்ட பகுதிகள் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகள்.