/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/ சென்ட்ரல் - சூலுார்பேட்டை உட்பட 5 ரயில்கள் ரத்து
UPDATED : ஜூலை 21, 2026 07:43 PM
ADDED : ஜூலை 21, 2026 07:02 PM
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ரயில் பாதை மேம்பாட்டு பணி காரணமாக, சென்ட்ரல் - சூலுார்பேட்டை உட்பட ஐந்து ரயில்களின் சேவை, நான்கு நாட்களுக்கு ரத்து செய்யப்படுகிறது.
இது குறித்து, தெற்கு ரயில்வே வெளியிட்ட அறிக்கை:
சென்ட்ரல் - ஆந்திர மாநிலம் சூலுார்பேட்டை மதியம் 1:05 மணி, சூலுார்பேட்டை - ஆந்திரா மாநிலம் நெல்லுார் மாலை 3:50 மணி, நெல்லுார் - சூலுார்பேட்டை மாலை 6:45 மணி, சூலுார்பேட்டை - சென்ட்ரல் இரவு 9:05 மணி, சென்ட்ரல் - ஆவடி இரவு 11:40 மணி ரயில்கள், நாளை, 25, 27, 30ம் தேதிகளில் ரத்து செய்யப்படுகிறது.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.