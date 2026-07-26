நீர்நிலைகள் துார்வாரும் பணி தொடக்கம்

UPDATED : ஜூலை 25, 2026 09:34 PM
ADDED : ஜூலை 25, 2026 09:21 PM
சென்னை:சென்னையில் உள்ள கூவம், அடையாறு, பகிங்ஹாம் ஆகிய நீர்நிலைகள் துார்வாரும் பணியை, தமிழக அரசு ஜூலை 27 முதல் தொடங்குகிறது.
சென்னையில் கூவம், அடையாறு, கொசஸ்தலையாறு போன்ற ஆறுகளும், பகிங்ஹாம் கால்வாய், ஒக்கியம் மடுவு போன்ற வடிகால்களும் துார்வாரும் பணியை தொடங்க முதல்வர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
வேளச்சேரி ஏரி, புழல் ஏரி, நாராயணபுரம் ஏரி, ஆதம்பாக்கம் ஏரி, கோவிலம்பாக்கம் ஏரி போன்ற ஏரிகளும், அடையாறு, கூவம் மற்றும் முட்டுக்காடு போன்ற முகத்துவாரங்களும் உள்ளன.
சென்னையில், 60 கி.மீ., நீளத்திற்கு ஆறுகளும், 54 கி.மீ., நீளத்திற்கு கால்வாய்களும், 9,143 ஏக்கர் பரப்பளவிற்கு ஏரிகளும் உள்ளன.
இந்த நீர்நிலைகளில், பெரு நிறுவன சமூக பங்களிப்பு நிதி மற்றும் தன்னார்வலர்கள் பங்கேற்புடன், நீர்வளத்துறையால் துார்வாரப்பட உள்ளது.
அதன்படி, கூவம் ஆறு துார்வாரும் பணியை, கோயம்பேடு அருகே நீர்வளத்துறை அமைச்சர் ஆனந்த், நாளை தொடங்கி வைக்க உள்ளார்.
தொடர்ந்து, அடுத்தடுத்த நாட்களில் மற்ற நீர்நிலைகள் துார்வாரும் பணிகளும் தொடங்கப்பட உள்ளன.