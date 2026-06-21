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நேரு கல்லுாரியில் நடந்த 25-வது பட்டமளிப்பு விழா

நேரு கல்லுாரியில் நடந்த 25-வது பட்டமளிப்பு விழா

ADDED : ஜூலை 29, 2026 08:41 PM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 08:41 PM

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கோவை: நேரு கலை அறிவியல் கல்லுாரியின், 25 -வது பட்டமளிப்பு விழா நடந்தது. பி.கே.தாஸ் நிகர்நிலைப் பல்கலையின் இணை வேந்தர் கிருஷ்ணகுமார் தலைமை வகித்தார். நேரு கல்வி நிறுவனங்களின் நிர்வாக அறங்காவலர் கிருஷ்ணதாஸ் முன்னிலை வகித்தார்.

இஸ்ரோ(செயற்கைக்கோள் மையம்) முன்னாள் இயக்குனர் மயில்சாமி அண்ணாதுரை பேசுகையில், ‘‘மாணவர்கள் அறிவியல் மனப்பான்மை, புதுமை, மன உறுதி மற்றும் சமூகப் பொறுப்புணர்வு ஆகியவற்றை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். விடாமுயற்சி, தொடர்ச்சியான கற்றல் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில்தான் வெற்றியை தக்க வைக்க முடியும்,’’ என்றார்.

விழாவில் 1006 இளங்கலை, 141 முதுகலை மாணவர்களுக்கு பட்டங்கள் வழங்கப்பட்டன. தரவரிசை பெற்ற 71 மாணவர்களையும் கல்லுாரி நிர்வாகம் கவுரவித்தது. 

நேரு கல்வி குழுமத்தின் கல்வி மற்றும் நிர்வாகப் பிரிவு, செயல் இயக்குனர் நாகராஜா, கல்லுாரி முதல்வர் விஜயகுமார் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர். 

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