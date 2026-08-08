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/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ கட்டுமான பொருட்கள் விலை நிலவரம்

கட்டுமான பொருட்கள் விலை நிலவரம்

கட்டுமான பொருட்கள் விலை நிலவரம்

ADDED : ஆக 07, 2026 02:20 PM

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ADDED : ஆக 07, 2026 02:20 PM

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பொருள்–––––––––––––––––––––––––––––––––விலை

பி.சாண்ட்––––––––––––––6,750–7,000 ரூபாய்

எம்.சாண்ட்––––––––––––––5,750–6,000 ரூபாய்

20 மி.மீ., ஜல்லி(100 கன அடி)–––––––––––––––4,750–5,250 ரூபாய்

40 மி.மீ., ஜல்லி(100 கன அடி)-–––––––––––––––4,750–5,250 ரூபாய்

6 மி.மீ., டவுன்கிரேட் சிப்ஸ்(100 கன அடி)–––––4,750–5,250 ரூபாய்

சைஸ் கல்(1)–––––––––––––––––––––––––––––23–25 ரூபாய்

நிலக்கரி சாம்பல் செங்கல்(3,000)––––––––––––––26,000–27,000 ரூபாய்

நாட்டு மரம்(1 கன அடி)–––––––––––––––––––––2,500–3,000 ரூபாய்

முதல் தர தேக்கு மரம்(1 கன அடி)––––––––––––6,000–11,000 ரூபாய்

சிமென்ட்(50 கிலோ பை)––––––––––––––––––––300–330 ரூபாய்

ஒரு டன் வலிமையானமுறுக்கு கம்பிகள்(முதல் தரம்)––––––––––––––––76,000–79,000 ரூபாய்

ஒரு டன் வலிமையான முறுக்கு கம்பிகள்(இரண்டாம் தரம்)––––––––––––75,000–77,000

(சிமென்ட், முறுக்கு கம்பிகள் தவிர மற்றவைக்கு வரிகள் தனி)

தகவல்: பில்டர்ஸ் அசோசியேசன் ஆப் இந்தியா கோவை

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