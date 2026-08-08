கட்டுமான பொருட்கள் விலை நிலவரம்

ADDED : ஆக 07, 2026 02:20 PM
பொருள்–––––––––––––––––––––––––––––––––விலை
பி.சாண்ட்––––––––––––––6,750–7,000 ரூபாய்
எம்.சாண்ட்––––––––––––––5,750–6,000 ரூபாய்
20 மி.மீ., ஜல்லி(100 கன அடி)–––––––––––––––4,750–5,250 ரூபாய்
40 மி.மீ., ஜல்லி(100 கன அடி)-–––––––––––––––4,750–5,250 ரூபாய்
6 மி.மீ., டவுன்கிரேட் சிப்ஸ்(100 கன அடி)–––––4,750–5,250 ரூபாய்
சைஸ் கல்(1)–––––––––––––––––––––––––––––23–25 ரூபாய்
நிலக்கரி சாம்பல் செங்கல்(3,000)––––––––––––––26,000–27,000 ரூபாய்
நாட்டு மரம்(1 கன அடி)–––––––––––––––––––––2,500–3,000 ரூபாய்
முதல் தர தேக்கு மரம்(1 கன அடி)––––––––––––6,000–11,000 ரூபாய்
சிமென்ட்(50 கிலோ பை)––––––––––––––––––––300–330 ரூபாய்
ஒரு டன் வலிமையானமுறுக்கு கம்பிகள்(முதல் தரம்)––––––––––––––––76,000–79,000 ரூபாய்
ஒரு டன் வலிமையான முறுக்கு கம்பிகள்(இரண்டாம் தரம்)––––––––––––75,000–77,000
(சிமென்ட், முறுக்கு கம்பிகள் தவிர மற்றவைக்கு வரிகள் தனி)
தகவல்: பில்டர்ஸ் அசோசியேசன் ஆப் இந்தியா கோவை