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விவசாயிகள் எதிர்பார்ப்பு

விவசாயிகள் எதிர்பார்ப்பு

ADDED : ஜூலை 20, 2026 06:32 PM

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ADDED : ஜூலை 20, 2026 06:32 PM

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நீர் நிலை மண்ணை கிணறுகளில் கொட்ட மாவட்ட நிர்வாகமே செய்தால் நல்லது

பெ.நா.பாளையம்: சின்னதடாகம் வட்டாரத்தில் நீர் நிலைகளில் இருந்து தூர்வாரப்படும் மண்ணை, இப்பகுதியில் உள்ள பயன்பாடற்ற கிணறுகளை மூட, மாவட்ட நிர்வாகமே பயன்படுத்திக் கொள்ள முன்வர வேண்டும் என, விவசாயிகள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

தமிழக அரசு, நீர்நிலைகளில் உள்ள வண்டல் மண்ணை விவசாயிகள், மண்பாண்ட தொழிலாளர்கள் மற்றும் வீட்டு உபயோகத்திற்காக இலவசமாக எடுத்துச் செல்லலாம் என்ற நடைமுறைகளை கடந்த மே மாதம் அறிவித்தது.

இதன்படி வண்டல் மண்ணை கட்டணம் இன்றி மற்றும் உரிம கட்டணம் என்று எடுத்து செல்லலாம். இது தொடர்பாக இணையதளம் வாயிலாக விண்ணப்பம் செய்து, தாசில்தார் அனுமதி பெற்றவுடன், வண்டல் மண்ணை குறிப்பிட்ட நீர் நிலைகளில் இருந்து எடுத்துச் செல்ல அனுமதி வழங்கப்படுகிறது.

செங்கல் சூளைகளால் சுற்றுப்புற சூழல் பாதித்ததால், சென்னை உயர்நீதிமன்றம், தடாகம் வட்டாரத்தில் உள்ள சின்னதடாகம், வீரபாண்டி, நஞ்சுண்டாபுரம், பன்னீர்மடை, சோமையம்பாளையம் உள்ளிட்ட ஊராட்சிகளில் மண்ணை தோண்டவோ அல்லது ஒரு இடத்தில் இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மண்ணை கொண்டு செல்லவோ கூடாது என தடை உத்தரவு பிறப்பித்து, தற்போது வரை அமுலில் உள்ளது. இதனால் இப்பகுதிகளில் உள்ள, 50க்கும் மேற்பட்ட குளம், குட்டைகள், தடுப்பணைகள் தூர்வாரப்படாமல், மரங்கள் முளைத்து, புதர்களாக காட்சியளிக்கின்றன.

மேலும், பருவ மழை காலங்களில் பெய்யும் மழை நீர், தடுப்பணைகளில் தேக்க முடியாமல் அவை வீணாகிறது. இதனால் தடாகம் வட்டாரத்தில் நிலத்தடி நீர் அதல பாதாளத்துக்கு சென்று விட்டது. மேலும், தடாகம் வட்டார விவசாயிகள், திறந்தவெளி கிணறுகளை பராமரிக்க முடியாததால், தங்களுடைய விவசாய நிலங்களில் ஆழ்குழாய் கிணறுகள் அமைத்து வேளாண் தொழிலை செய்து வருகின்றனர். திறந்தவெளி கிணறுகள் பயன்பாடற்ற பாழுங்கிணறுகளாக உள்ளது. இக்கிணறுகளை மூட, மாவட்ட நிர்வாகம் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

சாதி, மதம், கட்சி சார்பற்ற விவசாயிகள் சங்க மாநில அமைப்பாளர் பிரபு கூறுகையில்,கோவை மாவட்ட நிர்வாகம், சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் முறையிட்டு, தடாகம் வட்டாரத்தில் உள்ள தடுப்பணை மற்றும் நீர் நிலைகளில் உள்ள மண்ணை தூர்வாரி, அவர்களே இங்கு உள்ள திறந்தவெளி கிணறுகளை மூட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இதனால் திறந்தவெளி கிணறுகளால் அசம்பாவிதங்கள் நடப்பது தடுக்கப்படும். குறிப்பாக, இப்பகுதியில் காட்டு யானை, காட்டெருமை, மான், காட்டுப்பன்றி உள்ளிட்ட வனவிலங்குகள் திறந்தவெளி கிணறுகளில் விழுந்து உயிரிழப்பது தடுக்கப்படும். இதன் வாயிலாக விவசாயிகள் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சனைகளில் இருந்தும் காப்பாற்றப்படுவர். நிலத்தடி நீரை பாதிக்கும் பிளாஸ்டிக் கழிவுகள், ஊராட்சிகளில் சேகரிக்கப்படும் குப்பைகள் உள்ளிட்டவை திறந்தவெளி கிணறுகளில் கொட்டுவது தடுக்கப்படும். இதனால் சுற்றுச்சூழலும் மேம்படும். இது குறித்து மாவட்ட நிர்வாகம் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க முன்வர வேண்டும் என்றார்.

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