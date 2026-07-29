/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ பெண் கழுத்தறுப்பு மாணவனுக்கு வலை
ADDED : ஜூலை 28, 2026 10:22 PM
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பாலத்துறை: குமிட்டிபதியை சேர்ந்தவர் கணேஷ். இவரது மனைவி ரேவதி, 26. நேற்று முன்தினம் இரவு வீட்டிலிருந்தார். அருகே வசிக்கும் பத்தாம் வகுப்பு பயிலும்,சிறுவன் வந்து மொபைல்போன் கேட்டுள்ளார். ரேவதி தர மறுத்ததால், தகாத வார்த்தைகளால் திட்டி தாக்கியுள்ளார். கத்தியால் ரேவதியின் கழுத்தை அறுத்துள்ளார்.
ரேவதி சத்தமிடவும் அருகிலிருந்தோர் வந்தனர். சிறுவன் தப்பியோடினார். ரேவதியை மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். க.க.சாவடி போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து சிறுவனை தேடுகின்றனர்.