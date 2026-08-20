பி.டி.ஓ., இப்ப நேர்ல வந்தாகணும்!
பி.டி.ஓ., இப்ப நேர்ல வந்தாகணும்!
UPDATED : ஆக 15, 2026 07:20 PM
ADDED : ஆக 15, 2026 05:31 PM
UPDATED : ஆக 15, 2026 07:20 PM ADDED : ஆக 15, 2026 05:31 PM
கோவில்பாளையம்: சர்க்கார் சாமகுளம் ஊராட்சி ஒன்றியம், கள்ளிப்பாளையம் ஊராட்சி கிராம சபை கூட்டம் நடந்தது. குப்பையை தரம் பிரித்து தருதல் உள்ளிட்ட தீர்மானங்கள் வாசிக்கப்பட்டன.
கிராம மக்கள் பேசுகையில், 'கள்ளிப்பாளையம், நஞ்சுண்டாபுரம் மற்றும் பெத்தநாயக்கன்பாளையத்துக்கு குடிநீர் மிக குறைவாக வருகிறது. அதிக விலை கொடுத்து வாங்கி வருகிறோம். புதிய குடிநீர் இணைப்பு கேட்டு விண்ணப்பித்து ஒன்றரை ஆண்டு ஆகியும் இணைப்பு தரவில்லை. வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (பி.டி.ஓ.,) நேரில் வர வேண்டும். அதுவரை இங்கிருந்து செல்ல மாட்டோம்' என்றனர்.
தகவல் அறிந்து வந்த வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (கிராம ஊராட்சி) ஹேமலதா, ''குடிநீர் வடிகால் வாரியம் தருகின்ற குடிநீர் போதுமானதாக இல்லை. புதிய இணைப்பு தந்தால் குடிநீர் தர முடியாது. கூடுதலாக குடிநீர் தரும்படி வாரியத்திடமும் மாவட்ட நிர்வாகத்திடமும் கேட்கிறோம். மூன்று மாதங்களுக்குள் கூடுதல் குடிநீர் பெற்று புதிய இணைப்பு தரப்படும்,'' என்றார்.
இதைத்தொடர்ந்து மக்கள் கலைந்து சென்றனர்.