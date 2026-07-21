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மாயமான ஐடி ஊழியர் கிணற்றில் சடலமாக மீட்பு

மாயமான ஐடி ஊழியர் கிணற்றில் சடலமாக மீட்பு

ADDED : ஜூலை 21, 2026 07:21 PM

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ADDED : ஜூலை 21, 2026 07:21 PM

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காரமடை: காரமடை அருகே குட்டையூர் பகுதியை சேர்ந்தவர் சின்னச்சாமி,52.

இவருடைய மூத்த மகன் வீரக்குமார், 23. கோவையில் உள்ள ஐடி நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்து வருகிறார். இந்நிலையில் இவர் கடந்த 17ம் தேதி வீட்டில் இருந்து வெளியே செல்வதாக கூறி விட்டு சென்றவர், மீண்டும் வீடு திரும்பவில்லை.இதனால் அவரது தந்தை சின்னச்சாமி பல்வேறு இடங்களில் தேடியும் மகன் வீரக்குமார் கிடைக்கவில்லை. இதுகுறித்து அவர் காரமடை போலீஸ் ஸ்டேஷனில் புகார் அளித்தார். புகாரின் பேரில் மாயமானதாக வழக்குப்பதிந்த போலீசார் மாயமான ஐடி ஊழியரை தேடி வந்தனர். நேற்று முன்தினம் காரமடை அருகே உள்ள சேரன் நகர் 2 பகுதியில், உள்ள கிணற்றில் ஐடி ஊழியர் வீரக்குமார் அழுகிய நிலையில் சடலமாக கிடப்பதாக போலீசாருக்கு தகவல் வந்தது. இதையடுத்து போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து வீரக்குமார் கொலை செய்யப்பட்டாரா? அல்லது வேறு ஏதேனும் காரணமா? என பல்வேறு கோணங்களில் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

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