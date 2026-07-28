ADDED : ஜூலை 28, 2026 06:41 PM
அன்னூர்: மருத்துவ காப்பீடு திட்டத்தில் திருத்தம் செய்யக்கோரி ஓய்வூதியர்கள் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர்.
தமிழ்நாடு அரசு மருத்துவ காப்பீடு திட்டம் அரசாணை எண் 123ல் திருத்தம் செய்யக்கோரி, கவன ஈர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம், தமிழ்நாடு அரசு அனைத்து துறை ஓய்வூதியர் சங்கம் சார்பில், அன்னூர் ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலக வளாகத்தில், நேற்று நடந்தது.
தாலுகா கிளை தலைவர் பழனியப்பன் தலைமை வகித்தார். மாவட்ட துணைத் தலைவர் இளவரசு கோரிக்கைகளை விளக்கிப் பேசினார்.
மருத்துவ காப்பீடு திட்ட அரசாணை 123ல் உள்ள குறைகளை நீக்க வேண்டும். பிரிமியம் தொகை உயர்த்தப்பட்டதை ரத்து செய்ய வேண்டும். மருத்துவ காப்பீடு அட்டை வழங்க வேண்டும். மருத்துவ காப்பீடு திட்டத்தை அரசே ஏற்று நடத்த வேண்டும். மருத்துவ படி மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் வழங்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி, கோஷங்கள் எழுப்பினர். தாலுகா துணைத் தலைவர் தாமோதர சாமி, செயலாளர் பொன்னுச்சாமி, கிளைச் செயலாளர் பிலோமினா உள்பட பலர் பங்கேற்றனர்.