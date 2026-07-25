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(ரெசிபி 2) மட்டன் கோர்மா

(ரெசிபி 2) மட்டன் கோர்மா

ADDED : ஜூலை 25, 2026 04:10 AM

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ADDED : ஜூலை 25, 2026 04:10 AM

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தேவையான பொருட்கள்2 துண்டு பிரிஞ்சி இலைஅரை ஜாதிக்காய்4 பச்சை ஏலக்காய்2 கருப்பு ஏலக்காய்கள்4 கிராம்புகள்2 சிறிய இலவங்கப்பட்டை துண்டுகள்1 தேக்கரண்டி கருப்பு மிளகு1 தேக்கரண்டி முலாம்பழம் விதைகள்5-6 முந்திரிப் பருப்புகள்அரை தேக்கரண்டி கருஞ்சீரக விதைகள்1 கப் தயிர்1 தேக்கரண்டி காஷ்மீரி சிவப்பு மிளகாய் தூள்1 தேக்கரண்டி கொத்தமல்லி தூள்1 தேக்கரண்டி சீரகப் பொடி, 2 தேக்கரண்டி தண்ணீரில் ஊறவைத்த 1 சிட்டிகை குங்குமப்பூ இழைகள்5-6 தேக்கரண்டி எண்ணெய்2 சிறிய பிரியாணி இலைத் துண்டுகள்2 கருப்பு ஏலக்காய்1 இலவங்கப்பட்டை1 கிலோ மட்டன்1 நடுத்தர அளவு வெங்காயம் நறுக்கியது1 தேக்கரண்டி இஞ்சி-பூண்டு விழுதுஒன்றரை தேக்கரண்டி உப்பு1/4 தேக்கரண்டி மஞ்சள் தூள்200 மில்லி தண்ணீர்1 தேக்கரண்டி கசகசாஅரை கப் வறுத்த வெங்காயம்சுமார் 400 மில்லி லிட்டர் தண்ணீர் கொண்ட 1 கப்

செய்முறை ஒரு வாணலியில் 2 பிரியாணி இலை, அரை ஜாதிக்காய், 4 பச்சை ஏலக்காய், 2 கருப்பு ஏலக்காய், 4 கிராம்பு, 2 சிறிய பட்டை, 1 தேக்கரண்டி கருப்பு மிளகு, 1 மேசைக்கரண்டி முலாம்பழ விதைகள், 5-6 முந்திரி, அரை தேக்கரண்டி கருஞ்சீரகம் ஆகியவற்றைச் சேர்க்கவும்.மிதமான சூட்டில் 2-3 நிமிடங்கள் எண்ணெய் இல்லாமல் வறுக்கவும்.பிறகு அடுப்பை அணைத்துவிட்டு, 1 தேக்கரண்டி கசகசாவைச் சேர்த்து, சூடாக இருக்கும் மசாலாவில் கலக்கவும். பின்னர் அரை கப் வதக்கிய வெங்காயத்தைச் சேர்த்து, அனைத்து மசாலாப் பொருட்களுடன் சேர்த்துக் கலக்கவும்.அதை ஒரு மிக்ஸியில் நன்றாகப் பொடி செய்யவும். அதை மேலதிகப் பயன்பாட்டிற்காகத் தனியாக எடுத்து வைக்கவும்.

ஒரு பாத்திரத்தில் 1 கப் தயிர், 1 ஸ்பூன் காஷ்மீரி சிவப்பு மிளகாய்த் தூள், 1 ஸ்பூன் கொத்தமல்லித் தூள், 1 ஸ்பூன் சீரகத் தூள் ஆகியவற்றைச் சேர்த்து, கட்டிகள் இல்லாமல் தயிருடன் நன்றாகக் கலக்கவும்.ஒரு சிட்டிகை குங்குமப்பூ 2 ஸ்பூன் தண்ணீரில் ஊறவைத்து தனியாக வைக்கவும்.பிரஷர் குக்கரில் அளவாக எண்ணெய் ஊற்றி சூடாக்கி, 2 சிறிய துண்டு பிரிஞ்சி இலை, 2 கருப்பு ஏலக்காய், 1 பட்டை சேர்த்து வெடிக்க விடவும்.பிறகு 1 கிலோ மட்டன் மற்றும் நறுக்கிய ஒரு நடுத்தர அளவு வெங்காயத்தைச் சேர்த்து, வெங்காயம் லேசான பழுப்பு நிறமாக மாறும் வரை 7-8 நிமிடங்கள் அதிக தீயில் வதக்கவும்.பிறகு இரண்டு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது, அரை தேக்கரண்டி உப்பு சேர்த்து 2-3 நிமிடங்கள் கிளறிக்கொண்டே வதக்கவும். பின்பு கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்து மேலும் ஒரு நிமிடம் வதக்கவும். பிறகு 200 மில்லி தண்ணீர் சேர்த்து பிரஷர் குக்கரின் மூடியை மூடி, மட்டன் மென்மையாகும் வரை பிரஷர் குக் செய்யவும்.மட்டன் வெந்ததும், அதை ஒரு கடாயில் மாற்றவும். குறைந்த தீயில் சமைத்த பிறகு, அதில் தயிர் கலவையைச் சேர்த்து 2-3 நிமிடங்கள் தொடர்ந்து கிளறவும்.பிறகு, மசாலா நன்றாக வேகும் வரை 3-4 நிமிடங்கள் அதிக தீயில் சமைக்கவும். பிறகு பொடித்த மசாலாவைச் சேர்த்து நன்றாகக் கலக்கவும். மூடி வைத்து, குறைந்த தீயில் 2 நிமிடங்கள் சமைக்கவும். இரண்டு நிமிடங்கள் சமைத்த பிறகு, குழம்பு தயார் செய்ய ஒரு கப் சூடான நீரைச் சேர்த்து நன்றாகக் கலக்கவும்.அதிக தீயில் கொதிக்கும் வரை சமைக்கவும், பின்னர் தீயைக் குறைத்து, அதில் ஊறவைத்த குங்குமப்பூ சாறு தண்ணீர், சேர்த்து நன்றாகக் கலக்கவும். பிறகு மூடிவைத்து, எண்ணெய் மேலே மிதக்கும் வரை 3-4 நிமிடங்கள் சமைக்கவும். இதை ரொட்டி, பரோட்டா, நான் அல்லது சாதத்துடன் சூடாகப் பரிமாறவும்.

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