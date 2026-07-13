சிறு சேமிப்பு… பெரிய சமூகப் பொறுப்பு

ADDED : ஜூலை 13, 2026 11:35 PM
பீளமேடு: பீளமேடு பகுதியை சேர்ந்த பழனிசாமி என்பவரின் மூத்த மகள் பிரணவிகா, தனது சேமிப்பு தொகையை முதலமைச்சர் பொது நிவாரண நிதிக்காக வழங்கியுள்ளார்.
சமீபத்தில் கோவையில் நடைபெற்ற சட்டக்கல்லூரி பட்டமளிப்பு விழாவில் பங்கேற்ற மின்சாரத்துறை அமைச்சர் நிர்மல் குமாரை சந்தித்த பிரணவிகா, தனது சேமிப்பு தொகையை நிவாரண நிதிக்காக வழங்க விருப்பம் தெரிவித்தார்.
அந்த தொகையை மாவட்ட நிர்வாகம் வாயிலாக முதலமைச்சர் பொது நிவாரண நிதிக்கு அனுப்பி வைக்க அமைச்சர் அறிவுறுத்தினார். சிறுமியின் சமூக அக்கறையைப் பாராட்டும் வகையில் தனது பங்களிப்பையும் வழங்கி ஊக்கப்படுத்தினார்.
அதன்படி, கலெக்டர் பவன்குமார் மூலம் ரூ.1,322க்கான வங்கி வரைவோலை முதலமைச்சர் பொது நிவாரண நிதிக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது.
இது, 7ம் வகுப்பு பயிலும் பிரணவிகாவின் முதல் நன்கொடை அல்ல. கொரோனா தொற்று காலத்தில் தனது உண்டியலில் சேமித்த ரூ.1,516ஐ நிவாரண நிதியாக வழங்கியிருந்தார்.
சென்னை வெள்ள நிவாரண நிதிக்காக அவரது தங்கை கயல்கன்னி மற்றும் தம்பி அம்பேத்கருடன் இணைந்து ரூ.8,524 வழங்கியுள்ளார்.
சிறுவயதிலிருந்தே பிறருக்கு உதவ வேண்டும் என்ற மனப்பான்மையை குழந்தைகளிடம் பெற்றோர் உருவாக்க வேண்டும். சேமிப்பின் முக்கியத்துவத்தையும் கற்றுக்கொடுக்க வேண்டும். – பழனிசாமி பிரணவிகாவின் தந்தை