சிறுமுகையில் புலிகள் கணக்கெடுப்பு தொடங்கியது

ADDED : ஆக 09, 2026 06:40 PM
சிறுமுகை: சிறுமுகை வனச்சரகத்தில் புலிகள் கணக்கெடுப்பு பணி தொடங்கியது.
கோவை மாவட்டம் சிறுமுகை வனச்சரகத்தில் 100 தானியங்கி கேமராக்கள் பொருத்தி, புலிகள் மற்றும் பிற வன விலங்குகள் குறித்த கணக்கெடுக்கும் பணி நேற்று முன் தினம் துவங்கியது.
இதுகுறித்து சிறுமுகை வனச்சரகர் தினேஷ் கூறுகையில், சிறுமுகை வனசரகத்திற்கு உட்பட்ட ஓடந்துறை, பெத்திக்குட்டை, கூத்தாமண்டி உள்ளிட்ட 50 இடங்களில், 100 தானியங்கி கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. வனவிலங்குகள் கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ள பகுதியை கடக்கும்போது, அது குறித்த புகைப்படம் மற்றும் வீடியோ தானாக பதிவு ஆகிவிடும். வாரத்துக்கு ஒருமுறை சென்று பதிவாகியுள்ள புகைப்படம் மற்றும் வீடியோக்களை சேகரிப்போம். இந்த கணக்கெடுப்பு முழுக்க முழுக்க தானியங்கி கேமராக்களின் பதிவுகளை கொண்டுதான் எடுக்கப்படுகிறது. 45 நாட்கள் இப்பணி நடக்கும், என்றார்.
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