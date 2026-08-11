யுனைடெட் பார்மா கோப்பை போட்டிகள் துவங்கின

ADDED : ஜூலை 24, 2026 06:01 PM
பெ.நா.பாளையம்: பெரியநாயக்கன்பாளையம் யுனைடெட் தொழில்நுட்ப கல்லூரி வளாகத்தில் யுனைடெட் பார்மா கோப்பை விளையாட்டுப் போட்டிகள் துவங்கின.
இந்த விளையாட்டுப் போட்டியில், கிரிக்கெட், கால்பந்து, வாலிபால், கபடி, த்ரோபால், கோ-கோ, டென்னிகாய்ட், செஸ், ஷட்டில், 100 மீட்டர் ஓட்டம், 200 மீட்டர் ஓட்டம், 400 மீட்டர் ஓட்டம், தொடர் ஓட்டம், குண்டு எறிதல், ஈட்டி எறிதல் ஆகிய போட்டிகள் நடைபெறுகின்றன. தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள, 52 மருந்தியல் கல்லூரிகளைச் சேர்ந்த மொத்தம், 2653 மாணவர்கள் இதில் பங்கேற்கின்றனர்.
துவக்க விழாவில், கல்லூரி முதல்வர் அழகர்ராஜா வரவேற்றார். தொடர்ந்து, ஒலிம்பிக் தீபம் ஏற்றி வைக்கப்பட்டது. யுனைடெட் கல்வி நிறுவனங்களின் தலைவர் சண்முகம் தலைமை வகித்து பேசுகையில், கல்வியுடன், உடல் ஆரோக்கியத்தையும் சமநிலைப்படுத்துவதன் வாயிலாக வாழ்க்கையில் முன்னேறலாம் என்றார்.
விழாவில், யுனைடெட் கல்வி நிறுவனங்களின் நிர்வாக இயக்குனர் சிவகுமார், யுனைடெட் கலை, அறிவியல் கல்லூரி முதல்வர் விஜயா, யுனைடெட் செவிலியர் கல்லூரி முதல்வர் ரூபி அனிதா, யுனைடெட் பிசியோதெரபி கல்லூரி முதல்வர் காயத்ரி உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.