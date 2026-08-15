சுப்ரீம் கோர்ட் தீர்ப்பை அமல்படுத்தியது மாநகராட்சி 54 ஊழியர்கள் நீக்கம்: அ.தி.மு.க. ஆட்சியில் ஒரே நாளில் நியமிக்கப்பட்டவர்கள்
சுப்ரீம் கோர்ட் தீர்ப்பை அமல்படுத்தியது மாநகராட்சி 54 ஊழியர்கள் நீக்கம்: அ.தி.மு.க. ஆட்சியில் ஒரே நாளில் நியமிக்கப்பட்டவர்கள்
UPDATED : ஆக 15, 2026 05:46 AM
ADDED : ஆக 14, 2026 07:53 PM
கோவை:மாநகராட்சியில் சட்டவிரோதமாக நியமிக்கப்பட்ட 54 இளநிலை உதவியாளர்கள் கோர்ட் உத்தரவுப்படி பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டனர். மாநகராட்சியில் 2021ல் அ.தி.மு.க. நேரடி நியமன முறையில் 54 பேர் இளநிலை உதவியாளர்களாக நியமிக்கப்பட்டனர். சீனியாரிட்டி விதிகளை மீறி ஒரே நாளில் நேர்காணல் முடித்து, இரவோடு இரவாக பணி ஆணை வழங்கப்பட்டது. உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் வேலுமணி, அவருக்கு நெருக்கமான கட்சிக்காரர்களை நியமித்ததாக புகார் எழுந்தது.
பணி ஆணையை ரத்து செய்ய கோரி, மாநகராட்சி துப்புரவு மேற்பார்வையாளர் ஈஸ்வரி உள்ளிட்ட 10க்கும் மேற்பட்ட ஊழியர்கள், ஐகோர்ட்டில் வழக்கு தொடர்ந்தனர்.
'பின்வாசல் வழியாக வந்தவர்கள், பின்வாசல் வழியாக தான் செல்ல வேண்டும்' என 54 பேரின் பணி ஆணையை ரத்து செய்ய, ஜூன் 18ம் தேதி கோர்ட் உத்தரவிட்டது.
தீர்ப்பை எதிர்த்து, இளநிலை உதவியாளர்கள் சார்பில் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டது. ஐகோர்ட் உத்தரவை உறுதி செய்து, நியமனத்தை ரத்து செய்ய ஜூலை 14ம் தேதி சுப்ரீம் கோர்ட் உத்தரவிட்டது.
இது குறித்து தமிழ்நாடு அரசின் ஆலோசனை கேட்டு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று மாநகராட்சி கமிஷனர் ரவி தேஜா கூறியிருந்த நிலையில், கோர்ட் உத்தரவுப்படி 54 பேரையும் பணி நீக்கம் செய்ய, அவருக்கு நகராட்சி நிர்வாகத்துறை கூடுதல் தலைமை செயலர் ககன்தீப் சிங் நேற்றுமுன் தினம் உத்தரவிட்டார்.
இதன்படி 54 இளநிலை உதவியாளர்களையும் கமிஷனர் ரவி தேஜா பணி நீக்கம் செய்துள்ளார். நேற்றுடன் அவர்கள் பணியில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்டனர்.
மாநகராட்சி பிரதான அலுவலகம், மண்டல அலுவலகங்களில் வேலை செய்தவர்களுக்கு அந்தந்த அலுவலகங்களில் பணி ரத்து ஆணை வழங்கப்பட்டது.
சிலர் மட்டுமே ஆணையை பெற்று கொண்டனர். பெரும்பாலானோர் ஆணையை வாங்காமல் சென்றனர்.
'அவர்களுக்கு தபாலில் வீட்டு முகவரிக்கு ரத்து ஆணை அனுப்பப்படும்' என்று மாநகராட்சி அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.