UPDATED : நவ 21, 2026 04:27 AM
ADDED : நவ 21, 2026 04:23 AM
தேவையான பொருட்கள்:
சிக்கன் – 500 கிராம்பெரிய வெங்காயம் – 2தக்காளி – 1பச்சை மிளகாய் – 2இஞ்சி – 1 சிறிய துண்டுபூண்டு – 8 பல்கறிவேப்பிலை – 2 கொத்துகொத்தமல்லித்தழை – சிறிதளவுஎண்ணெய் – 4 டேபிள்ஸ்பூன்மஞ்சள்தூள் – ¼ டீஸ்பூன்மிளகாய்த்தூள் – 1½ டீஸ்பூன்தனியாத்தூள் – 1 டீஸ்பூன்கரம் மசாலா – ½ டீஸ்பூன்உப்பு – தேவையான அளவுஎலுமிச்சைச் சாறு – 1 டீஸ்பூன்
வறுத்து அரைக்க:
மிளகு – 1 டீஸ்பூன்சீரகம் – 1 டீஸ்பூன்சோம்பு – ½ டீஸ்பூன்தனியா – 1 டீஸ்பூன்வரமிளகாய் – 3பட்டை – சிறிய துண்டுகிராம்பு – 2
செய்முறை:
முதலில் சிக்கனை நன்றாகச் சுத்தம் செய்து, தேவையான அளவு துண்டுகளாக எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். அதில் மஞ்சள்தூள், சிறிதளவு உப்பு, மிளகாய்த்தூள், தனியாத்தூள் மற்றும் எலுமிச்சைச் சாறு சேர்த்து நன்றாகப் பிசைந்து 20 முதல் 30 நிமிடங்கள் வரை ஊறவைக்க வேண்டும்.
அதற்குள் வறுத்து அரைக்க வேண்டிய மசாலாவைத் தயாரிக்கலாம். கடாயை சூடாக்கி, எண்ணெய் இல்லாமல் மிளகு, சீரகம், சோம்பு, தனியா, வரமிளகாய், பட்டை, கிராம்பு ஆகியவற்றை மிதமான தீயில் வறுக்க வேண்டும். நல்ல மணம் வந்ததும் அடுப்பை அணைத்து, மசாலாவை ஆறவிடவும். பின்னர் மிக்ஸியில் போட்டு கொரகொரப்பாக அரைத்துக் கொள்ள வேண்டும்.
அடுத்து அகலமான கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி சூடானதும் கறிவேப்பிலை சேர்க்கவும். நீளமாக நறுக்கிய வெங்காயத்தைச் சேர்த்து நன்றாக வதக்க வேண்டும். வெங்காயம் பொன்னிறமாக மாறத் தொடங்கியதும் நறுக்கிய இஞ்சி, பூண்டு, பச்சை மிளகாய் சேர்த்து வதக்கவும். இவற்றின் பச்சை வாசனை போனதும் நறுக்கிய தக்காளியைச் சேர்த்து குழைய விட வேண்டும்.
தக்காளி நன்றாக வதங்கியதும் ஊறவைத்த சிக்கனைச் சேர்த்து அதிக தீயில் சில நிமிடங்கள் கிளற வேண்டும். சிக்கனில் இருந்து தண்ணீர் வெளியேறத் தொடங்கும். அப்போது தேவையான அளவு உப்பு, மீதமுள்ள மிளகாய்த்தூள் மற்றும் கரம் மசாலாவைச் சேர்த்து நன்றாகக் கலக்கவும்.
கடாயை மூடி மிதமான தீயில் சிக்கனை வேகவிட வேண்டும். சிக்கன் வெந்துகொண்டிருக்கும்போது தேவையில்லாமல் அதிக தண்ணீர் சேர்க்க வேண்டாம். சிக்கனில் இருந்து வெளியாகும் தண்ணீரிலேயே பெரும்பாலும் வெந்துவிடும். தேவைப்பட்டால் சிறிதளவு மட்டுமே தண்ணீர் சேர்க்கலாம்.
சிக்கன் முக்கால் பதம் வெந்ததும் அரைத்து வைத்துள்ள வறுத்த மசாலாவைச் சேர்க்க வேண்டும். மசாலா சிக்கனுடன் நன்றாக கலக்கும்படி கிளறி, மீண்டும் மூடி வைத்து சில நிமிடங்கள் வேகவிடவும். பின்னர் மூடியைத் திறந்து மிதமான தீயில் தொடர்ந்து கிளற வேண்டும்.
சிக்கனில் உள்ள தண்ணீர் முழுவதும் வற்றி, மசாலா நன்றாகப் படிந்து, எண்ணெய் லேசாகப் பிரிந்து வரும்போது வறுவல் தயாராகிவிடும். இறுதியாக கொத்தமல்லித்தழை மற்றும் சிறிதளவு கறிவேப்பிலை தூவி அடுப்பை அணைக்கலாம்.