UPDATED : நவ 21, 2026 04:27 AM
ADDED : நவ 21, 2026 04:23 AM
தேவையான பொருட்கள்:
ரவை – 1 கப்கேரட் – 1பீன்ஸ் – 10பச்சைப் பட்டாணி – ½ கப்பெரிய வெங்காயம் – 1பச்சை மிளகாய் – 2இஞ்சி – சிறிய துண்டுகொத்தமல்லித்தழை – சிறிதளவுகறிவேப்பிலை – சிறிதளவுமிளகாய்த்தூள் – ½ டீஸ்பூன்சீரகத்தூள் – ½ டீஸ்பூன்கரம் மசாலா – ¼ டீஸ்பூன்மஞ்சள்தூள் – சிறிதளவுஉப்பு – தேவையான அளவுஎண்ணெய் – தேவையான அளவுதண்ணீர் – தேவையான அளவு
மேல் பூசுவதற்கு:
மைதா – 2 டேபிள்ஸ்பூன்தண்ணீர் – தேவையான அளவுபிரெட் கிரம்ஸ் – 1 கப்
செய்முறை:
முதலில் கேரட், பீன்ஸ், பச்சைப் பட்டாணி ஆகியவற்றை நன்றாகச் சுத்தம் செய்து சிறிய துண்டுகளாக நறுக்கிக் கொள்ள வேண்டும். காய்கறிகளை அதிகமாக வேகவைக்காமல், லேசாக வேகவைத்தால் கட்லெட்டில் அவற்றின் தன்மை நன்றாக இருக்கும்.
அடுப்பில் ஒரு கடாயை வைத்து சிறிதளவு எண்ணெய் ஊற்றவும். அதில் கறிவேப்பிலை, பொடியாக நறுக்கிய இஞ்சி, பச்சை மிளகாய் மற்றும் வெங்காயத்தைச் சேர்த்து வதக்க வேண்டும். வெங்காயம் லேசாக நிறம் மாறியதும் நறுக்கிய காய்கறிகளைச் சேர்த்து கிளறவும்.
பின்னர் மஞ்சள்தூள், மிளகாய்த்தூள், சீரகத்தூள், கரம் மசாலா மற்றும் உப்பு சேர்த்து நன்றாகக் கலக்க வேண்டும். காய்கறிகளில் தண்ணீர் அதிகமாக இருந்தால் கட்லெட்டின் பதம் சரியாக வராது என்பதால், அவற்றை நன்றாக வதக்கி ஈரப்பதத்தை குறைக்க வேண்டும்.
இப்போது மற்றொரு கடாயில் ஒரு கப் ரவையைச் சேர்த்து எண்ணெய் இல்லாமல் மிதமான தீயில் லேசாக வறுக்க வேண்டும். ரவை நிறம் மாற வேண்டிய அவசியமில்லை. நல்ல மணம் வரும் அளவுக்கு மட்டும் வறுத்தால் போதும். வறுத்த ரவையை தனியாக வைத்துக் கொள்ளவும்.
அதே கடாயில் தேவையான அளவு தண்ணீர் ஊற்றி சிறிதளவு உப்பு சேர்க்க வேண்டும். தண்ணீர் சூடானதும் வறுத்த ரவையை மெதுவாகச் சேர்த்து தொடர்ந்து கிளற வேண்டும். கட்டிகள் உருவாகாமல் இருப்பதற்கு ரவையைச் சேர்க்கும்போது கிளறுவது முக்கியம். ரவை தண்ணீரை உறிஞ்சி கெட்டியான பதத்துக்கு வந்ததும் அடுப்பை அணைக்கலாம்.
ரவை கலவை சற்று ஆறியதும் அதனுடன் வதக்கிய காய்கறிகளைச் சேர்த்து நன்றாகப் பிசைய வேண்டும். கொத்தமல்லித்தழையைப் பொடியாக நறுக்கி சேர்க்கலாம். இந்தக் கலவை கையில் ஒட்டாமல், வடிவம் பிடிக்கும் அளவுக்கு கெட்டியாக இருக்க வேண்டும்.
பின்னர் சிறிய அளவு கலவையை எடுத்து உருண்டையாக உருட்டி, உள்ளங்கையில் வைத்து லேசாக அழுத்தி கட்லெட் வடிவத்துக்கு கொண்டு வர வேண்டும். இதேபோல் அனைத்து கலவையையும் கட்லெட்டுகளாகத் தயாரிக்கலாம்.
அடுத்து மைதாவுடன் சிறிதளவு தண்ணீர் சேர்த்து மெல்லிய கரைசல் தயாரிக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு கட்லெட்டையும் இந்தக் கரைசலில் லேசாக முக்கி, பின்னர் பிரெட் கிரம்ஸில் நன்றாகப் புரட்டிக் கொள்ள வேண்டும். இதனால் கட்லெட்டின் மேற்பரப்பில் மொறுமொறுப்பான அடுக்கு உருவாகும்.
கடாயில் எண்ணெயை சூடாக்கி, தயாரித்து வைத்துள்ள கட்லெட்டுகளை ஒன்றன் பின் ஒன்றாகப் போட்டு மிதமான தீயில் பொரிக்க வேண்டும். ஒரே நேரத்தில் அதிக கட்லெட்டுகளைப் போடாமல், இடைவெளி விட்டு பொரிப்பது நல்லது. இருபுறமும் பொன்னிறமாகவும் மொறுமொறுப்பாகவும் மாறியதும் எண்ணெயில் இருந்து எடுத்து டிஷ்யூ பேப்பரில் வைக்கலாம்.
மொறுமொறுப்பாக வர சில குறிப்புகள்:
ரவையை அதிகமாக வறுக்கக் கூடாது. காய்கறிகளில் தண்ணீர் அதிகமாக இருந்தால் கட்லெட் உடைந்து போக வாய்ப்புள்ளதால், அவற்றை நன்றாக வதக்கி ஈரப்பதத்தை குறைக்க வேண்டும். ரவை கலவை சூடாக இருக்கும்போதே வடிவம் கொடுக்காமல், சற்று ஆறிய பிறகு கட்லெட்டுகளாகச் செய்வது நல்லது.
எண்ணெய் மிகவும் சூடாக இருந்தால் வெளிப்புறம் மட்டும் வேகும்; உள்ளே இருக்கும் பகுதி சரியாக சூடாகாது. எனவே மிதமான தீயில் பொறுமையாகப் பொரிப்பது சிறந்தது. கட்லெட்டுகளை அதிகமாக அழுத்திப் பொரிக்காமல், மெதுவாகத் திருப்பினால் அவற்றின் வடிவம் குலையாமல் இருக்கும்.
சூடான ரவை வெஜிடபிள் கட்லெட்டை புதினா சட்னி, தக்காளி சாஸ் அல்லது காரமான பச்சை சட்னியுடன் பரிமாறலாம். மாலை நேரச் சிற்றுண்டியாக மட்டுமின்றி, குழந்தைகளின் டிபன் பாக்ஸிலும் இதைச் சேர்த்துக் கொடுக்கலாம். விருப்பமிருந்தால் சிறிதளவு சீஸ் சேர்த்தும் இந்தக் கட்லெட்டைத் தயாரிக்கலாம்.