/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ கல்லுாரியில் விழிப்புணர்வு
ADDED : ஆக 08, 2026 03:52 AM
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காரமடை: காரமடையில் உள்ள டாக்டர்.ஆர்.வி., கல்லுாரியில், சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப் படை சார்பில் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடந்தது.
தமிழ்த்துறை தலைவர் ஜெயந்தி வரவேற்றார். கல்லுாரி முதல்வர் ரூபா தலைமை வகித்தார்.
சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப் படை போலீஸ் எஸ்.ஐ., அமிர்த பிரியா தலைமையிலான குழுவினர், பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களை தடுப்பது குறித்து விளக்கினர்.
கல்லுாரியின் நிர்வாக மேலாளர் மனோகரன், கணிதவியல் துறை தலைவர் உமாபிரியா உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.--