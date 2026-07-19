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110 கிராம் கஞ்சா வைத்திருந்த இருவர் கைது

110 கிராம் கஞ்சா வைத்திருந்த இருவர் கைது

UPDATED : ஜூலை 19, 2026 07:36 PM

ADDED : ஜூலை 19, 2026 07:31 PM

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UPDATED : ஜூலை 19, 2026 07:36 PM ADDED : ஜூலை 19, 2026 07:31 PM

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பெரியநாயக்கன்பாளையம் இன்ஸ்பெக்டர் ராஜேஷ் கண்ணன், எஸ்.ஐ., நமச்சிவாயம் ஆகியோர் ரோந்து பணி சென்றபோது, நரசிம்மநாயக்கன்பாளையம் போஸ்டல் காலனி பிரிவு அருகே நின்று கொண்டிருந்த இருவரை விசாரித்தனர். அப்போது, அவர்களிடம், 110 கிராம் கஞ்சா மற்றும், 2.5 கிராம் மெத்தபட்டமைன் போதை மாத்திரை இருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. போலீசார் இருவரையும் கைது செய்தனர். விசாரணையில், இவர்கள் குப்பிச்சிபாளையம் ஹரிஷ்,21, கஸ்தூரிபாளையம் சஞ்சய்,22, என தெரிந்தது. கைது செய்த இருவரும் கோர்ட்டில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டனர்.

கஞ்சாவுடன் ஒருவர் கைது

கோவில்பாளையம்:அத்திப்பாளையத்தில், கஞ்சாவுடன் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டார்.

கோவில்பாளையம் எஸ்.ஐ., விக்னேஷ் தலைமையில், போலீசார், நேற்று அத்திப்பாளையத்தில், கீரணத்தம் சாலையில் சோதனை நடத்தினர்.

இதில் சந்தேகப்படும்படி திரிந்த கோவில்பாளையம், அண்ணா நகரை சேர்ந்த ஹரிகரன், 22. என்பவர் விற்பனைக்கு வைத்திருந்த ஒரு கிலோ 100 கிராம் கஞ்சா பிடிபட்டது.

இவர் மீது ஏற்கனவே போதை பொருள் விற்பனை செய்ததாக இரண்டு வழக்குகள் உள்ளன. கோவில்பாளையம் போலீசார், ஹரிஹரனை கைது செய்து கோர்ட்டில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.

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