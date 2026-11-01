தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ஒர்க் ஷாப்பில் திடீர் தீ விபத்து

ஒர்க் ஷாப்பில் திடீர் தீ விபத்து

ஒர்க் ஷாப்பில் திடீர் தீ விபத்து

UPDATED : நவ 01, 2026 06:16 PM

ADDED : நவ 01, 2026 06:16 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : நவ 01, 2026 06:16 PM ADDED : நவ 01, 2026 06:16 PM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

பொள்ளாச்சி: பொள்ளாச்சி – கோவை ரோடு, சி.டி.சி., மேட்டில் உள்ள தனியார் கார் ஒர்க் ஷாப்பில், கார்களுக்கு பெயின்ட் அடிக்கும் பிரிவில் ஹீட்டரில், திடீரென அதிகளவு வெப்பம் ஏற்பட்டு, தீ பிடித்தது.

இது குறித்து அங்கு இருந்தோர், தீயணைப்புத்துறையினருக்கு தகவல் கொடுத்தனர். சம்பவ இடத்துக்கு சென்ற தீயணைப்புக்குழுவினர், தீயை அணைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர். ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலாக போராடி தீயை அணைத்தனர். இது குறித்து தீயணைப்புத்துறையினர் மற்றும் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us