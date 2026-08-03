/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ காளான் வளர்ப்பு பயிற்சியில் சேரலாம்
ADDED : ஆக 03, 2026 05:44 AM
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கோவை: தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலையில், பயிர் நோயியல் துறை சார்பாக, காளான் வளர்ப்பு பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது. வரும் 5ம் தேதி காலை 10 முதல் மாலை 5 மணி வரை பல்கலையில் நடக்கும் இப்பயிற்சியில் பங்கேற்கலாம். கட்டணம் ரூ.850.
கல்லுாரி மாணவர்களுக்கு, ரூ.590. அடையாள சான்று அவசியம். பயிற்சிக்குப் பின் சான்றிதழ் வழங்கப்படும். மேலும் விபரங்களுக்கு தலைவர், பயிர் நோயியல் துறையை 0422 -6611336, 95432 70758; 63792 98064 ஆகிய எண்களில் தொடர்பு கொள்ளலாம்.