/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/குமரன் குன்றில் கந்த சஷ்டி
ADDED : நவ 09, 2026 02:38 PM
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அன்னூர்: குமரன்குன்று கல்யாண சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில், கந்த சஷ்டி விழா இன்று தொடங்குகிறது.
இன்று (10ம் தேதி) காலை 6:30 மணிக்கு, காப்பு கட்டுதலும், வேள்வி பூஜையும் நடக்கிறது. இதன் பிறகு 14ம் தேதி வரை, அன்றாடம் காலை மற்றும் மாலையில் சிறப்பு வழிபாடு நடக்கிறது.
வரும் 15 அன்று காலை 9 மணிக்கு கலச பூஜையும், கல்யாண சுப்பிரமணியசுவாமிக்கு அபிஷேக ஆராதனை நடக்கிறது. மாலை 3:30 மணிக்கு கிரிவலம் வருதலும், சூரசம்ஹாரமும் நடக்கிறது. நவ.,16 காலை 9:15 மணிக்கு திருக்கல்யாண உற்சவம் நடக்கிறது.