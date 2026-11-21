/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/கோவில்பாளையத்தில் இலக்கிய சொற்பொழிவு
UPDATED : நவ 21, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 20, 2026 05:35 PM
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கோவில்பாளையம்:
கவையன்புத்தூர் தமிழ்ச் சங்கம் மற்றும் ஜோதி மைய அறக்கட்டளை (சன்மார்க்க நெறி) சார்பில், இலக்கிய சொற்பொழிவு நாளை கோவில்பாளையம், விவேகானந்தா மேலாண்மை கல்லூரியில் நடக்கிறதுஉ ஓய்வு பெற்ற பேராசிரியர் நஞ்சையன் தலைமையில், கவிஞர் கண்ணதாசனின் நூற்றாண்டு விழாவை முன்னிட்டு, அவருடைய பாடல்கள் குறித்த சிறப்பு பட்டிமன்றம் நடக்கிறது.
விழாவில் பங்கேற்று தமிழ் அமுதம் பருக நிர்வாகிகள் அழைப்பு விடுத்துள்ளனர்.