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மாயமான சிறுமிகள் மீட்பு

மாயமான சிறுமிகள் மீட்பு

UPDATED : நவ 01, 2026 07:06 PM

ADDED : நவ 01, 2026 07:02 PM

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UPDATED : நவ 01, 2026 07:06 PM ADDED : நவ 01, 2026 07:02 PM

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மேட்டுப்பாளையம்: மேட்டுப்பாளையத்தில் மாயமான இரு சிறுமியர் மீட்கப்பட்டனர்.

திருப்பூரை சேர்ந்த 16 மற்றும் 14 வயதுடைய இரு சகோதரிகள், மேட்டுப்பாளையம் சங்கர் நகரில் உள்ள தாத்தா வீட்டுக்கு வந்த போது மாயமாயினர். மேட்டுப்பாளையம் இன்ஸ்பெக்டர் ஞானசேகரன் தலைமையிலான போலீசார், சிறுமிகளின் மொபைல் போன் சிக்னலை ஆய்வு செய்தபோது, திருச்சிக்கு சென்றிருப்பது தெரியவந்தது.

திருச்சி விரைந்த தனிப்படை போலீசார், தோழி வீட்டில் தங்கியிருந்த சிறுமியரை மீட்டு, தந்தையிடம் ஒப்படைத்தனர். சிறுமியரை மீட்ட போலீசாரை, ரூரல் எஸ்.பி., பவன்குமார் பாராட்டினார்.

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