அணைகள் நீர்மட்டம்

UPDATED : ஜூலை 13, 2026 05:33 PM
ADDED : ஜூலை 13, 2026 04:40 PM
பொள்ளாச்சி
பரம்பிக்குளம் அணையின், 72 அடி உயரத்தில், ஜூலை13 நிலவரப்படி, 19.10 அடி நீர்மட்டம் இருந்தது. அணைக்கு வினாடிக்கு, 1,190 கனஅடி நீர்வரத்தும், 800 கனஅடி நீர் வெளியேற்றமும் இருந்தது.
ஆழியாறு அணையின், 120 அடி உயரத்தில், ஜூலை13 நிலவரப்படி, 56.00 அடி நீர்மட்டம் இருந்தது. அணைக்கு வினாடிக்கு, 189 கனஅடி நீர்வரத்தும், 206 கனஅடி நீர் வெளியேற்றமும் இருந்தது.
உடுமலை
திருமூர்த்தி அணையின், 60 அடி உயரத்தில், ஜூலை13 நிலவரப்படி, 27.28 அடி நீர்மட்டம் இருந்தது. அணைக்கு வினாடிக்கு, 616 கனஅடி நீர்வரத்தும், 621 கனஅடி நீர் வெளியேற்றமும் இருந்தது.
அமராவதி அணையின், 90 அடி உயரத்தில், ஜூலை13 நிலவரப்படி, 50.20 அடி நீர்மட்டம் இருந்தது. அணைக்கு வினாடிக்கு, 273 கனஅடி நீர்வரத்து இருந்தது. நீர் வெளியேற்றம் இல்லை.
வானிலை
பொள்ளாச்சி
33 / 26
வானம் மேகமூட்டமாக காணப்படும்.
உடுமலை
34/ 25
வானம் மேகமூட்டமாக காணப்படும்.
//