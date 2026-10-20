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/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/உழவர் சந்தை காய்கறி விலை (20.10.2026)

உழவர் சந்தை காய்கறி விலை (20.10.2026)

உழவர் சந்தை காய்கறி விலை (20.10.2026)

UPDATED : அக் 20, 2026 02:35 PM

ADDED : அக் 20, 2026 02:32 PM

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UPDATED : அக் 20, 2026 02:35 PM ADDED : அக் 20, 2026 02:32 PM

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அ நிறம் | அளவு

கத்திரி (ஹைபிரிட்) 22 – 28

கத்திரி (சிம்ரன்) 22 – 28

கத்திரி (நாடு) 32 – 38

வெண்டை 35 – 40

தக்காளி (நாடு) 26 – 28

தக்காளி ஆப்பிள் 26 – 28

அவரை (பிஸ்கட்) 55 – 65

புடலை 30 –35

பீர்க்கன் 36 – 42

சுரைக்காய் 20 – 24

பாகற்காய் 48 – 58

கொத்தவரை 32 – 38

பூசணி 20 – 22

அரசாணி 18 – 20

ப.மிளகாய்(சம்பா) 40 – 44

ப.மிளகாய்(புல்லெட்) 35 – 40

சி.வெங்காயம் 82 – 88

பெ.வெங்காயம் 48 –52

த.பயறு (வெள்ளை) 25 –30

பச்சை மொச்சை 65 – 70

முருங்கை 50–55

தேங்காய் 56 – 60

மாங்காய் 100 – 110

வாழைக்காய் 40 – 44

சேனைகிழங்கு 30 – 34

கருணைகிழங்கு 56 –62

சேப்பங்கிழங்கு 45 – 50

மரவள்ளி 30 – 35

சர்க்கரைவள்ளி 50 – 55

கறிவேப்பிலை 44 – 48

கொத்தமல்லி 80 – 90

புதினா 11 – 12

கீரைகள் 18 – 20

வெந்தயக்கீரை 32– 35

வல்லாரை 8 – 10

கோவக்காய் 28 – 35

வாழைத்தண்டு 5 – 10

வாழை இலை 5 – 6

வாழைப்பூ 15 – 20

முட்டைகோஸ்(உள்ளூர்) 16 – 18

வெள்ளரி 30 – 36

பீட்ரூட் (உள்ளூர்) 30 – 34

சுண்டக்காய் 140 – 150

வெங்காயத்தாள் 12 – 15

நிலக்கடலை 65- – 70

மக்காசோளக்கதிர் 22– 28

முள்ளங்கி(வெள்ளை) 34– 38

காளான் (200 கிராம்) 40 – 50

உருளை(ஊட்டி) 65 –78

மேரக்காய் 32 – 38

முள்ளங்கி (சிவப்பு) 25 –30

கேரட் 30 –35

பீட்ரூட் (ஊட்டி) 55 – 60

நுால்கோல் 30– 35

டர்னிப் 35 –40

மு.கோஸ் 18 –20

முட்டைகோஸ் (கலர்) 22–28

காலிபிளவர் 54– 60

பூண்டு 210 – 225

இஞ்சி 68 – 158

புருக்கோலின் 220– 230

பென்னி பீன்ஸ் 60 – 70

பட்டர் பீன்ஸ் 160 – 170

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