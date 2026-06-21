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இன்றைய மின்தடை: கோயம்புத்தூர்

இன்றைய மின்தடை: கோயம்புத்தூர்

UPDATED : அக் 21, 2026 12:00 AM

ADDED : அக் 20, 2026 02:14 PM

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UPDATED : அக் 21, 2026 12:00 AM ADDED : அக் 20, 2026 02:14 PM

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கீரணத்தம், சகாரா, அலைன்ஸ்மால் துணை மின்நிலையங்கள்



காலை 9 முதல் மதியம் 2 மணி வரை



கீரணத்தம், வரதையங்கார்பாளையம், இடிகரை, அத்திப்பாளையம், சரவணம்பட்டி ஒரு பகுதி, விஸ்வாசபுரம், ரெவின்யூ நகர், கரட்டுமேடு, விளாங்குறிச்சி ஒரு பகுதி, சிவானந்தபுரம், சத்தி ரோடு, சங்கரா வீதி, ரவி தியேட்டர், விநாயகபுரம், எல்.ஜி.பி., நகர், உதயாநகர், ஹவுசிங் காலனி, அன்னை வேளாங்கன்னி நகர், சாவித்திரி நகர், கணபதி மாநகர், குறிஞ்சி நகர், சேரன் மாநகர் ரோடு, விளாங்குறிச்சி ரோடு மற்றும் அதைச்சுற்றியுள்ள இடங்கள்.

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