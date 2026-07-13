/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ சத்துணவு ஊழியர்கள் சங்க முப்பெரும் விழா
ADDED : ஜூலை 13, 2026 08:46 AM
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பொள்ளாச்சி: தமிழ்நாடு சத்துணவு ஊழியர் சங்க முப்பெரும் விழா நிகழ்ச்சி, ஆனைமலை ஒன்றிய கிளை சார்பில் ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலக கூட்ட அரங்கில் நடந்தது.
ஒன்றிய துணைத் தலைவர் குப்புத்தாய் தலைமை ஏற்றார். இந்நிகழ்ச்சியில் ஓய்வு பெற்ற சத்துணவு ஊழியர்கள் பலர் பங்கேற்றனர்.
மேலும் ஓய்வு பெற்றவர்களை வாழ்த்தியும், சங்க நிகழ்ச்சிகள் குறித்தும், முன்னாள் மாநில தலைவர் பழனிச்சாமி, மாவட்ட தலைவர் பானுலதா உள்ளிட்ட பலர் பேசினர். கூட்டத்தில், 200க்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்றனர்.