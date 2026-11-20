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ADDED : நவ 19, 2026 10:14 PM
மேட்டுப்பாளையம்: ஊட்டி மலை ரயில், 26 நாட்களுக்கு பிறகு, நேற்று மீண்டும் ஓடத்துவங்கியது. சுற்றுலா பயணிகள் மகிழ்ச்சியுடன் பயணம் செய்தனர்.
கோவை மாவட்டத்தில் இருந்து தினமும், ஊட்டிக்கு மலை ரயில் இயக்கப்படுகிறது. இதில் வெளிநாட்டு மற்றும் உள்நாட்டு சுற்றுலா பயணிகள் பயணம் செய்கின்றனர். கடந்த மாதம், 23ம் தேதி குன்னூர் மலைப்பகுதியில் கனமழை பெய்தது. இதில் மலை ரயில் பாதையில் சிறியது, பெரியதுமாய், 50க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் மண் சரிவு ஏற்பட்டன.
ரயில்வே பணியாளர்கள், கடந்த, 26 நாட்களாக, ரயில் பாதையில் உள்ள மண் சரிவுகளை அகற்றி, பாதையை சீரமைத்தனர். 26 நாட்களுக்கு பிறகு நேற்று முதல் மலை ரயில், மீண்டும் ஓடத்துவங்கியது. காலை, 7:10 மணிக்கு மேட்டுப்பாளையம் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இருந்து, 200 சுற்றுலா பயணிகளுடன், மலை ரயில் புறப்பட்டு சென்றது. சுற்றுலா பயணிகள் சந்தோஷமாகவும், உற்சாகத்துடனும் பயணம் செய்தனர்.